Conductores trancan vía de flor amarillo para exigir gasolina

Desde tempranas horas los valencianos permanecen en la cola para poder llenar el tanque de sus vehículos.

Hace unos minutos conductores cansados de esperar para el suministro del combustible, trancan la vía hacia Flor Amarillo, Valencia.

Usuarios reportan a través twitter, que los ciudadanos trancan la vía de flor amarillo, exigiendo el suministro de gasolina en la entidad.

Asimismo, , denuncian los usuarios que los policías de adueñaron de la gasolina. Sumándole que una gandola a las 12.45 de la tarde descargó el combustible en la estación de servicio.

Además, les informaron que solo van abastecer a 50 carros, generando descontento a los valencianos, y decidieron estar en protestas en medio de la vía exigiendo gasolina.

«O nos echan a las fuerzas de seguridad o nos echan gasolina», indicó una manisfestante a través de un video difundido en las redes sociales.

El mismo problema del sumisnistro de gasolina es en varias estaciones de servicio a nivel nacional, aun no surten las bombas.

Los venezolanos esperaban que con nuevo precio de la gasolina, el abastecimiento iba a mejorar, sin embargo no ha sido así.

Vídeo Cortesía

Se acabó la gasolina E/S Paramacay

Aproximadamente a las 12:30 del mediodía de este martes, conductores que aguardaban en la fila en la E/S Paramacay fueron notificados que el combustible se había agotado.

Cansados y hastiados de tanto esperar los conductores expresaron su rabia, ya que permanecían en la cola desde la 4:00 de la mañana, más de ocho horas después el objetivo no fue cumplido.

Esta bomba está bajo modalidad de subsidio, el único método de pago que aceptan es a través del sistema Biopago el cual está afiliado al Banco del Tesoro, Venezuela y Bicentenario.

Las personas que no tengan cuenta en estas entidades bancarias no podrán acceder a la gasolina de esta estación de servicio puesto que no reciben divisas o bolívares en efectivo como forma de pago.

En la E/S Santa Ana también en modalidad de subsidio, el despacho terminó casi a las 2:00 de la tarde.

Por otra parte, en la estación de servicio La Guacamaya, cientos de conductores permanecen en la kilométrica cola, donde a la 1 de la tarde aun no había iniciado el despacho de gasolina.

