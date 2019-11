Messi mete a Barcelona a octavos de Champions en su partido 700

Barcelona se metió a octavos de final de la Liga de Campeones tras ganar en el Camp Nou 3-1 ante el alemán Borussia Dortmund, en lo que fue el partid 700 de Lionel Messi con la azulgrana.

Pero no pudo celebrar mejor, con par de asistencias y su undécima diana del certamen europeo, penúltima fecha de la fase de grupo que le dio el boleto a otro club alemán, pero sin la estirpe del Dortmundo, lo que es el Leipzig.

No corrió con la misma suerte el Liverpool, actual monarca al empatar en Anfield (1-1) con Nápoles, por lo que tendrá que definir su pase en la última fecha.

Redondo el triunfo del azulgrana, porque también se hizo del grupo F, tras las anotaciones del uruguayo Luis Suárez (29′), Messi (33′) y cerró la cuenta el francés Antoine Griezmann (67′).

Recordó distancia el inglés Jadon Sancho (77′), que deja a los alemanes en la tercera casilla con 7 puntos, los mismos que Inter, pero éste segundo por diferencial del goles.

Era cuestión de salir por a victoria y Messi llevó los hilos para asistir a Suárez, quien rindió para marcar el adelanto antes de la media hora.

Luego el 10 rosarino volvió a despegarse de la tabla de goleo al anotar el undécimo tanto, uno más que el polaco Robert Lewandowski, quien le anotó cuatro a Estrella Roja.

La segunda asistencia de la «Pulga» fue para Griezmann al recibir un pase de la muerte y liquidar la partida en lo que fue el partido 700 de Messi con el Barcelona, segundo en ese renglón, detrás de Xavi Hernández (767).

Inter con chace de boleto

Otro argentino, Lautaro Martínez también ilusiona al Inter de Milan que doblegó de visitante a Slavia Praga 3-1.

El delantero se hizo presente en dos ocasiones y el belga Romelu Lukaku sellaron la victoria, pero ahora se medirá al clasificado Barcelona y tendrán que cosechar el mismo resultado que el Dortmund para sellar su pase.

«Contra el Barça debemos pensar en los buenos 45 primeros minutos en el primer partido en el Camp Nou. (…) Hemos progresado mucho desde entonces y debemos creer en nuestras posibilidades», señaló Lautaro.

Campeón salvó un punto

Llegó a estar abajo en casa, pero al final el vigente campeón Liverpool empató (1-1) en Anfield contra Nápoles, por lo que tendrá que esperar hasta la último jornada.

Adelantó el belga Dries Martens (21′), pero croata Dejan Lovren (65′) logró salvar por lo menos un punto.

Los «Reds» sigue en la punta del grupo E con 10 puntos, uno más que los napolitanos y a tres de Salzburgo austriaco, que sigue en la pelea al vencer dse forastero al Genk belga 4-1.

La última jornada deja a Liverpool con la misión de ir por un punto en Austria y Nápoles esperan a Genk y tienen el futuro en sus manos.

Leipzig con histórico pase

Barcelona se metió a octavos y lo emuló el club alemán Leipzig (Grupo G), pero tuvo que remontar el 2-0 y cambiarlo con empate (2-2) en césped del eliminado Benfica portugués.

Apenas tiene tres años en a Bundesliga, pues se metió entre los 16 mejores del certamen gracias al doblete del sueco Emil Forsberg con dianas a los 90 y 90+6′.

Por su parte, Zenit doblegó en San Petersburgo al Lyon 2-0 y ambos tienen siete unidades, pero los rusos segundos por diferencial de goles.

Eso deja también la última fecha para definir el segundo boleto, Zenit visitará Benfica y Lyon recibirá a Leipzig.

Grupo H más complicado

Otro que se puso a tiro fue el Ajax al doblegar 2-0 al Lille para llegar líder del Grupo H con 10 positivos.

Más atrás están Valencia y Chelsea, en ese orden con ocho unidades, tras su empate (2-2) en el césped «Che».

Ajax con un empate ante Valencia en Amsterdam y una victoria de Chelsea en casa a expensas de Lille le dará también el ticket.

