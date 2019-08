Barcos de guerra iraníes simulan ser estadounidenses usando bloqueadores GPS

Bernie Sanders se comprometió a revelar información sobre extraterrestres

El senador Bernie Sanders, prometió que, como presidente, divulgaría información del gobierno sobre extraterrestres y objetos voladores no identificados, en caso de ganar las elecciones presidenciales del 2020.

Sanders, es uno de los principales candidatos para las elecciones 2020. Le dijo en una entrevista al presentador Joe Rogan el martes, que su esposa le «exige» que le contara a la gente sobre el misterioso fenómeno.

«Bueno, te digo que mi esposa exigiría que te lo hiciera saber», le dijo a Rogan, quien preguntó si Sanders revelaría esa información.

Cuando Rogan le preguntó si su esposa era fanática de los ovnis, Sanders respondió que no, pero que si le había preguntado previamente acerca de la información que podría disponer como senador. «No, ella no es una fanática ovni. Ella viene y me dice: “Bernie, ¿Qué está pasando, sabes? ¿Tienes acceso a esa información?»

«Muy bien, lo anunciaremos en tu programa. ¿Que te parece eso?», Dijo Sanders en tono jocoso, después de que Rogan lo presionó sobre el tema.

Sus comentarios llegaron en medio de meses de renovada atención al tema de los objetos voladores no identificados.

#Bernie pledges to reveal #UFO evidence if elected president. Despite the current media and public interest in UFOs and Area 51, there are probably few votes in this – as Hillary discovered in the 2016 campaign. It’s simply not a party political issue.https://t.co/IRGhMAEEG0

— Nick Pope (@nickpopemod) August 7, 2019