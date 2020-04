Bebé de 16 días de vida superó el coronavirus en Filipinas

Este jueves, representantes del Departamento de salud en Filipinas informaron que un bebé de 16 días de vida superó el coronavirus; y es ahora el paciente recuperado de más corta edad en el mundo.

El 12 de abril cuando nació, sus padres le colocaron el nombre de Kobe Manjares, en honor al recientemente fallecido jugador del baloncesto estadounidense Kobe Bryant. El infante, ingresó con cinco días de nacido en el Hospital Nacional Pediátrico de Manila; luego de dar dio positivo de coronavirus.







En ese centro de salud, fue tratado durante once días por presentar síntomas de fiebre y tos, momento en el cual el padre, Ronnel Manjares contó que «cuando llegué a urgencias le hicieron los test. El doctor me dijo que tenía que ingresarlo si quería que mi hijo sobreviviera. Me asusté mucho, pero ya estaba sufriendo, por lo que decidí dejarlo confinado“.

Bebé de 16 días de vida superó el coronavirus

Sobre éste particular caso, el Departamento de Salud en su cuenta de Facebook escribió «felicitamos al valiente equipo de atención médica por esta hazaña“.

Las autoridades recordaron, que el bebé de 16 días de vida que superó el coronavirus recibió el alta el martes 28 de abril y fue despedido por el equipo médico con carteles dónde se leía según medios locales; “Kobe beats Covid” (Kobe vence a Covid).

Por otro lado, la subsecretaria de Salud, Rosario Vergeire, anunció este jueves durante rueda de prensa que 25 bebés de menos de un año han sido contagiados de COVID-19 en Filipinas; de los cuales seis ya han muerto y el resto están recuperados. «El paciente más joven hasta ahora en el país tiene nueve días de vida y está hospitalizado en un centro de salud en la ciudad de Cebú», agregó Vergeire.

Vale recordar, que Filipinas ha confirmado hasta ahora 8.212 casos positivos de coronavirus; de los cuales 558 han muerto y 1.023 pacientes se han recuperados, entre ellos Kobe.

Con información: ACN/EFE

