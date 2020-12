Biden nominará al primer Secretario de Defensa afroamericano de la historia

Rudy Giuliani, el principal abogado del presidente Donald Trump, quien ha estado viajando por todo EEUU realizando denuncias sistemáticas sobre un presunto fraude electoral en ese país, dio positivo en una prueba para COVID-19, según informó el propio presidente el domingo en la noche.

«@RudyGiuliani, con mucho el mejor alcalde en la historia de Nueva York, y que ha estado trabajando incansablemente para exponer la elección más corrupta (…) En la historia de los EEUU, Ha dado positivo para el virus de China. Mejora pronto Rudy, continuaremos !!! » tuiteó el presidente Trump.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020