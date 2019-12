Experta advierte a hombres cuyas esposas ya no tienen sexo con ellos

Un bloggera experta en temas sexuales, lanzó una advertencia a los hombres cuyas esposas han dejado de tener sexo con ellos, indicando las razones por las que eso suele ocurrir y las posibles soluciones a esa condición.

Nadia Bokody, es una bloggera sobre temas sexuales que vive en Australia. El pasado lunes, publicó un video de YouTube «Why Your Wife Isn’t Having Sex With You» (Porque Tu Esposa No Está Teniendo Sexo Contigo) con el fin de ayudar a los esposos dándole las herramientas necesarias para volver a encarrilar el deseo sexual de sus esposas inapetentes.

Bokody dijo que, contrariamente a la creencia popular, la falta de entusiasmo de una mujer en el dormitorio no está vinculada a una disminución de la libido. De hecho, dijo, es probable que siempre sea por falta de interés en su pareja.

«El deseo masculino y el deseo femenino funcionan de maneras totalmente diferentes«, dijo Nadia Bokody. “Los hombres esperan que sus parejas femeninas se exciten de la misma manera y con la misma frecuencia que ellos”, afirmó la bloggera.

“Las mujeres se aburren sexualmente mucho más rápido que los hombres. Si el sexo se vuelve muy repetitivo, con el tiempo esa mujer perderá interés en tener relaciones sexuales con esa pareja«, Afirmó Bokody.

«Las mujeres anhelan cantidades muy altas de novedad sexual«, indicó la experta bloggera del sexo.

Sin embargo, el periodista con sexo positivo afirmó que cuando esto ocurre aún no es demasiado tarde para que los esposos salven sus vidas amorosas.

Nadia Bokody proporcionó algunos consejos que los hombres podrían aplicar en un esfuerzo por mejorar su desempeño íntimo en la cama.

«Las mujeres necesitan mucho más tiempo para aumentar la excitación que los hombres», indicó la experta.

«Lo que puedes hacer como pareja es comenzar los juegos preliminares, no una o dos horas antes del sexo, sino 24 horas», aseveró.

Bokody dijo que aumentar la emoción y la anticipación sin ser físico es una forma segura de poner a las mujeres en sus vidas de buen humor.

Una forma práctica de hacer esto, es enviarles mensajes de texto durante todo el día.

“Cuenta un encuentro sexual y dale pequeños trozos de ese recuerdo durante todo el día. A las mujeres les encanta cuando te vuelves súper descriptivo, usa eso a tu favor”, recomendó Bokody.

“Y justo cuando se va a ir a trabajar, agárrala y dale un beso profundo y apasionado. Eso es muy efectivo para excitar a las mujeres».

Muchos de los seguidores de Bokody en YouTube dijeron que su consejo les resultó muy útil.

«Me has ayudado mucho a mí y a mi esposa con tu consejo, gracias», comentó una usuario.

Un comentarista delvideo incluso dijo: «Lo siento, no tenía esta información disponible hace 50 años».

