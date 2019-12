Bloque parlamentario de Carabobo ofreció apoyo a Carlos Lozano

El bloque parlamentario del estado Carabobo ofreció su apoyo al diputado Carlos Lozano, quien se encuentra en resguardo tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a Maduro de allanar su inmunidad parlamentaria.

El diputado Ángel Álvarez aseguró que nada impedirá que Juan Guaidó sea reelecto como presidente de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, agregó que estas acciones del gobierno de Maduro procuran tomar por asalto la única institución legítima del país.

«Nuestro colega, hermano, Carlos Lozano no se encuentra con nosotros porque lamentablemente es víctima de una ingeniería parlamentaria que procura tomar por asalto la única institución soberana, autónoma, reconocida no solo por Venezuela sino por la comunidad internacional«, alertó.

Aseguró Álvarez que a su juicio, continúa el terrorismo de Estado que intenta implosionar una institución que ha soportado con gallardía ataques de todas las direcciones «hoy seguimos dándole la cara a Carabobo, a Venezuela porque los únicos que están en desacato son los que tienen 20 años gobernando», destacó Ángel Álvarez, diputado a la Asamblea Nacional por la entidad carabobeña y vocero del bloque parlamentario de Carabobo.

Por su parte, Francisco Abreu, coordinador encargado del partido Camina, rechazó que al parlamento lo intenten silenciar «les digo a los carabobeños, este 5 de enero, vamos todos a la AN a acompañar a estos hombres y mujeres, ese es el llamado del Frente Amplio regional y organización política Camina, a no dejar solos a nuestros diputados, ellos no nos han fallado durante este tiempo».

Sobre las actuaciones del diputado suplente Leandro Domínguez, quien acudiera al TSJ de Maduro a pronunciarse en contra de la modificación del Reglamento de Interior y Debate de la AN, Álvarez dijo que fue una actuación individual y además calificó como un error su selección como candidato a parlamentario en el año 2015.

