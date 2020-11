Así fue la boda de Norkys Batista con Alexis Goncalves

Contradicciones de Blanca García: El pasado 6 de octubre las redes sociales se desbordaron de comentarios sobre una acusación de violencia doméstica que recaía en contra de uno de los iconos del béisbol en Venezuela: Omar Vizquel. Su esposa Blanca García lo denunció públicamente y señaló haber sido maltratada durante los años de matrimonio. La zuliana y el grandes ligas venezolano eran pareja desde 2014.

De inmediato, la posición del actual mánager de los Toros de Tijuana fue pedir respeto a la privacidad de su vida personal y aclarar que «no iba a formar parte de una discusión en redes sociales». Además, aseguró que su preocupación es su familia y la resolución del conflicto que hoy enfrenta. Vizquel confía en que el sistema de justicia será el encargado de aclarar los hechos.







Por su parte, las declaraciones y versiones ofrecidas por Blanca García han sido cuestionadas por impresiones y falta de claridad sobre los hechos.

A continuación, las contradicciones del caso Vizquel:

1. García ha sido incisiva en asegurar que durante la relación sufrió varios incidentes de maltrato físico y psicológico. Sin embargo, usuarios y figuras del medio le cuestionan la existencia de una sola denuncia al respecto. Sucedió el 17 de enero de 2016, mientras ambos vivían en Sammamish, Washington. Una demanda en cuarto grado que luego fue desestimada por ella misma a través de una carta enviada a la Corte estadounidense alegando que «hubo una confusión».

2. Aunque el reporte policial indica que Omar Vizquel solo estuvo detenido 48 horas; García recientemente dijo en el programa Vladimir a la Carta que «aunque el señor Vizquel niegue los hechos, estuvo preso por 5 días, no solo 48 horas». Una afirmación que no concuerda con la oficial.

3. En sus primeras declaraciones, a través de Instagram Live; Blanca García dijo que el ex pelotero le prohibía trabajar y le daba «migajas de dinero porque su dinero no está conmigo, su dinero está con su exesposa. Él nunca se separó económicamente de su esposa. Nunca tuvo nada conmigo, ni me permitió trabajar, me cortó todos mis sueños y esperanzas”, sentenció.

Sus referencias a cómo se manejaba el dinero dentro de su relación han despertado dudas sobre una posible «extorsión» por parte de la mujer, quien ha utilizado las redes sociales y el escándalo mediático sobre el tema de la violencia de género para poner en tela de juicio la carrera del ex pelotero. Todo esto tendría como fin mejorar las condiciones en el acuerdo económico del divorcio.

4. En una reciente entrevista con El Pitazo Omar Vizquel confesó que Blanca se fue de su casa el pasado 12 de agosto junto a su mamá, quien vivía con ellos. Sin embargo, en ninguna de sus declaraciones Blanca mencionó que su madre haya sido testigo de la violencia doméstica que asegura sufría desde hace algún tiempo.

No dejes de leer:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN