Norkys Batista se comprometió como Dios la trajo al mundo en Los Roques

Y pa que sepan no estoy embarazada lo que estoy es robustecida de salud 🤣 como dice mi papá 🤣😂 Para los que se alarman y se escandalizan por todo, les cuento que decidimos tomar sol y no dejar marcas en nuestros cuerpos🤣 además estamos en el Paraíso “Los Roques” asi que decidimos andar como Adán y Eva 🤣 Bueno pues Salud, este si me sale con comiquita le meto su coscorrón🤣 #NorkysBatista