Bolivia sin nada que perder piensa en proceso premundialista

Bolivia sin nada que perder y mucho que ganar, frase trillada, pero la encaja por lo que presenta para esta Copa América Brasil 2019, que arranca el próximo 14 de junio ante el anfitrión, que junto a Venezuela y Perú componen el grupo A.

La «Verde» que llegó a tener varios técnicos, incluido el venezolano César Farías buscará más que todo ir acomplando un equipo que llegue con mejores perspectivas a las eliminatorias de Catar 2022, un proceo largo de eliminatorias, donde no ha podido salir del foso.

Villegas con Bolivia sin nada que arriesgar

Donde quedara la divisa del Altiplano era igual, aunque estar junto al gigante amazónico, más una escuadra inca que viene de un mundial aceptable, luego de 36 años ausente y la Vinotinto, una de las más preparadas para contineda deja al nuevo técnico Eduardoi Villagas con una Bolivar sin nada que arriesgar.

Tomar una escuadra desde enero pasado, la misión es conseguir los jugadores idóneos para la contienda, donde podría ser un equipo que si le quita un punto a uno de su rivales podría ser suficiente para dejarlo fuera de los cuartos de final.

La base con jugaores del torneo local, podría ser la mayor incógnita hasta para sus adversarios.

De enero hasta el pasado 2 de junio, Bolivia, sin nada que perder, pues empató conb Nicaragua (2-2), cayó ante Corea del Sur (1-0), Japón y Francia (2-0), esta última la campeona del Mundo, que contó con Antoine Griezmann, Kilyan Mbappe, Paul Pogba, entre otros. Nada malo los resultados para el combinado del Altiplano.

Figura: Ajejandro Chumacero

La fortaleza del cuadro de Villegas ha sido su defensa y es precisamente Alejandro Chumacero el llamado a poner orden ese esa zona. El volante del Puebla mexicano debe ser el bastión del conjunto.

Aunque también contará con la experiencia del atacante Marcelo Martins, quien juega en el fútbol chino (Shijiazhuang y el portero Carlos Lampe (San José de Oruro).

Arranca ante Brasil

El viernes (8:30 pm, hora venezolana), Bolivia sin nada que perder hará su debut ante una que tiene muchas deudas por saltar, el anfitrión Brasil en estadio Murumbí.

Luego le tocará el martes 18 de junio ante los incas (5:30 pm) para cerrer la fase de grupo versus Venezuela el 22 del mismo mes (3:00 pm).

El campeón de la Copa América de 1963, cuando la disputó en su país, querrá dejar una grata impresión y cuidado y termina siendo verdugo de algunos de sus rivales.

Probable once

Nómina

Arqueros: Carlos Lampe (San José de Oruro), Rubén Cordano (Blooming), Javier Rojas (Nacional Potosí).

Defensas: Saúl Tórrez (Nacional Potosí), Luis Haquin (Puebla, México), Mario Cuéllar (Oriente Petrolero), Diego Bejarano (Bolívar), José Carrasco (Blooming), Marvin Bejarano (The Strongest) y Adrián Jusino (Bolívar).

Medios: Alejandro Chumacero (Puebla, México), Erwin Saavedra (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Samuel Galindo (Always Ready), Raúl Castro (The Strongest), Diego Wayar (The Strongest), Paul Arano (Blooming), Fernando Saucedo (Wilstermann), Roberto Fernández (Blooming).

Atacantes: Marcelo Martins Moreno (Shijiazhuang, China), Leonardo Vaca (Blooming), Gilbert Álvarez (Wilstermann), Rodrigo Ramallo (San José).

