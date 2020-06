Brasil pasa los 50 mil fallecidos por la pandemia al registrar 632

El multimillonario George Soros, que durante mucho tiempo ha sido blanco de teorías conspirativas, ahora está siendo acusado directamente de orquestar y financiar las protestas violentas que han sacudido a los Estados Unidos.

Amplificado por un número creciente de personas en las redes sociales, incluidos algunos importantes líderes republicanos, las publicaciones en línea sobre Soros se han incrementado exponencialmente este domingo, convirtiéndose en uno de los principales tópicos de discusión política en Ttwitter.

En contraste, la agencia de noticias Associated Press, publicó un artículo donde abiertamente indica que el “inversor y filántropo” es una persona que ha sido “continuamente atacada por teorías conspirativas” y además por personajes de la “extrema derecha”, lo cual obviamente deja muy en claro la posición de ese medio al respecto.

Conspiracy theories around billionaire investor and philanthropist George Soros surge as protests over the police killings of Black people sweep U.S. https://t.co/fzcOIah0nE

— The Associated Press (@AP) June 21, 2020