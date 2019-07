Brutal golpiza recibió un abogado venezolano en Perú

Una brutal golpiza recibió un joven abogado venezolano en Perú tras ser víctima de un ataque xenófobo y además lo robaron.

Andrés Mora utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo categórico a brutal embestida que sufrió. Dijo que todo ocurrió al culminar un partido de fútbol y realizaba algunas compras.

“He vivido el peor momento de mi permanencia en el Perú con el ataque delincuencial y xenofóbico del cual fui víctima. Me causó mucho dolor emocional, personal y físico por las agresiones que recibí“, escribió en su cuenta de Twitter @andresmora23.

Refirió que llegaron unos ocho peruanos y sin mediar palabra alguna lo golpearon.

“Eran 6 a 8 personas juntas, uno con su brazo lo pone sobre mi cuello, estando de espaldas, les digo que me dejen. Los demás empiezan a revisarme. Me rompen el buzo que tenía y de tanto forcejear me lanzan al suelo. No bastando, me quitan mi billetera contentiva”, agregó.

Posteriormente, explicó que fue arrebatado de sus pertenencias personales, entre las cuales se encontraba su identificación de permanencia en el país y su acreditación de abogado. Le gritaban “venezolano de mier…”

“Ser venezolano jamás había sido tan duro como estar fuera de casa por huir de la miseria. El temor a morir de hambre, por no cumplir nuestros deseos y metas”, comentó. Así dejaron en Perú al abogado Andrés Mora tras recibir la brutal golpiza.

