Encuentran cadáver de presunta desaparecida enterrado detrás de su propia casa

Capturados falsos Cicpc en Carabobo Funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias, detuvieron a Carlos Tovar Castillo (32) y Freddy Rafael Ozall Carro (29), en la autopista región del centro, parroquia San José, municipio Valencia, Carabobo. Gracias al trabajo realizado por las autoridades del cuerpo detectivesco en labor a puntos de control en la zona referida, se logró avistar un Corolla marca Toyota, por lo que se procede a darles voz de alto a los conductores quienes se identificaron como funcionarios activos del Cicpc, por lo que se les solicitó el carnet a ambos y estos alegaron no poseer dicha credencial. Por lo que son verificados ante el Sistema Integrado e Información Policial (Siipol), arrojando como resultado que Freddy Ozall, se encuentra requerido por el Juzgado Primero de Control extensión Valencia del estado Carabobo y no pertenecen al Cicpc. Se logró incautar una gorra alusiva al Cicpc y un Corolla marca Toyota, año 2010, placa AC107IG. El caso es puesto es puesto a la orden de la Fiscalía 11° del Ministerio Público de Circulación Judicial del estado Carabobo. R: Carmen González.