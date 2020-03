Caen un 10 % precios del petróleo por fracaso de OPEP

Los Precios del petróleo caen un 10 % por el fracaso de la OPEP para alcanzar acuerdo sobre recortes de producción. West Texas Intermediate y Brent han registrado este viernes sus niveles más bajos desde hace varios años.

Fracaso OPEP para alcanzar acuerdo sobre recortes de producción

Los precios del petróleo han caído este viernes casi un 10 %, alcanzando el nivel mínimo de varios años, después de que los socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) rechazaran la propuesta de llevar a cabo recortes de producción adicionales.

El estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ha registrado un descenso de más de 9,5 % hasta los 41,4 dólares por barril, su precio más bajo desde agosto de 2016. El valor del crudo de la marca Brent ha descendido por más de 9,37 % hasta los 45,4 dólares por barril, su nivel más bajo desde junio de 2017.

El precio del petróleo cae un 4 % por el temor al coronavirus.

Este jueves, la OPEP propuso a los integrantes del pacto OPEP+ realizar un recorte adicional de la producción petrolera de 1,5 millones de barriles por día desde el comienzo del próximo mes hasta finales de año.

La propuesta del cártel de productores, formado por trece países, estaba condicionada al apoyo de otros diez socios petroleros, entre ellos Rusia, que componen la OPEP+. Se suponía que el acuerdo se aplicaría de forma prorrateada: los miembros de la OPEP debían recortar 1 millón de barriles por día, mientras que los socios no integrantes en la organización reducirían los 500.000 barriles restantes.

No obstante, la reunión de este viernes concluyó sin acuerdo. Las partes decidieron mantener un nuevo encuentro para monitorear la situación.

ACN/Reuters/Brendan McDermid

No deje de leer: Refinería El Palito paralizada en varias de sus áreas por falta de mantenimiento(Opens in a new browser tab)