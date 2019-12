Como Camila Cabello se reinventó a si misma

Camila Cabello es una de las estrellas pop más grandes del planeta. Logró vender cinco millones de copias de su álbum debut, Camila. Brilló en la entrega de los premios Grammy de este año con una presentación en tecnicolor.

No está nada mal para alguien que, hace solo siete años, estaba acosada por una timidez paralizante.

«Estaba un poco asustada cuando era pequeña», dice la joven de 22 años. «Era súper tímida. Fácilmente abrumada. No quería que la gente me mirara cantar. No quería que la gente me pidiera que cantara».

La historia de su transformación se resume en ese momento de los Teen Awards. Camila Cabello hizo que esta versión de sí misma existiera a través del trabajo duro y la confianza en sí misma, sin renunciar a su humanidad.

«La veo como una fuerza absoluta de la naturaleza», dice el gerente de la estrella, Roger Gold. «Trabajó mucho y tan duro en sí misma, como cantante, bailarina y compositora. Sabía que podía hacerse excelente en todas las categorías, y sabía lo que tenía que hacer”, agregó Gold.

«Esa visión y ese deseo de llegar allí… en lo que me hace pensar es en Madonna», aseveró el manager.

Karla Camila Cabello proviene de una familia de luchadores

Nacida en La Habana de madre cubana y padre mexicano, se mudó entre los dos países hasta los seis años, cuando su madre anunció que iban a viajar a Disney World.

En cambio, viajaron desde Cojímar a México, donde tomaron un autobús a un centro de inmigración en la frontera con Estados Unidos.

Después de cruzar a Texas, hicieron un viaje de 36 horas a Miami, llegando con solo 300 dólares y una mochila con todas sus posesiones, incluido el diario de Cabello “Winnie the Pooh” y su muñeca favorita.

Durante 18 meses, sobrevivieron con el modesto salario que su madre (que había sido arquitecta en Cuba) logró como empleada en una tienda de calzados.

Finalmente, su padre nadó en el Río Grande para unirse a su familia, ganando dinero lavando autos «en el calor abrasador de Miami» y ahorrando hasta que la familia tuviera suficiente dinero para comenzar una empresa de construcción.

Con información de: ACN|BBC|Redes

