Campamentos de Captación de Talentos en Voleibol-Carabobo

Asociación de Voleibol del Estado Carabobo realizará Campamentos de Captación de Nuevos Talentos; informó la Asociación de Voleibol del Estado Carabobo (ASOVOCAR)

La Asociación de Voleibol del Estado Carabobo (ASOVOCAR); realizará campamentos de captación de talentos en diversos clubes sociales de la ciudad de Valencia; con el objeto de impulsar la práctica del deporte de la Net Alta en el estado; y así mismo nutrir con nuevos atletas a las diferentes selecciones; que representarán a Carabobo en los Venideros Campeonatos y demás eventos Estadales y Nacionales; a desarrollarse en el año 2020.

La información la dieron a conocer parte del equipo Directivo de ASOVOCAR; quienes manifestaron; que estos campamentos marcan el inicio de las actividades de la Asociación para el año 2020; Año Olímpico, donde después de 12 años el Voleibol Venezolano; vuelve a la élite de la competencia deportiva más importante del mundo; lo que compromete aún más a quienes hacen vida en el Voleibol; a elevar el nivel de competencia y compromiso.

Los Directivos indicaron que el primer campamento se realizará; en las instalaciones del Centro Social Madeirense el próximo sábado 01 de Febrero; a partir de las 9:00 am. Posteriormente se efectuará otro el sábado 08 de febrero en el Hogar Hispano de Valencia para culminar el domingo 16 de febrero en la Hermandad Gallega de Valencia.

Están convocados todos los niños, niñas y adolescentes; nacidos entre los años 2003 al 2009 (11 a 17 años) hijos de los socios de los respectivos clubes. está actividad contará con la presencia de los entrenadores Principales de las Selecciones del Estado; y demás personal técnico acreditados internacionalmente por la FIVB; quienes serán los responsables de evaluar a los participantes.

Así mismo Indicaron que se programarán campamentos de captación de talento en las distintas comunidades de todo el estado a objeto de fortalecer a los atletas de las zonas populares, más aún con el compromiso adquirido de ser Carabobo la sede del Campeonato Nacional de Voleibol Femenino Categoría Juvenil A, que se efectuará en el próximo mes de Agosto.

ACN/ASOVOCAR: 04124937692 – Ali Hernandez – Presidente – 04241550918 – Kennneth Carvallo – Secretario General – [email protected]

