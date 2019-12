Miss Myanmar, antigua Birmania; se declara abiertamente lesbiana en Miss Universo 2019; en una decisión calificada como histórica, ya que es la primera candidata que explícitamente toma posición en contra de las leyes de su país y de cara al mundo entero.

Miss Myanmar (Birmania) se declara lesbiana en el Miss Universo 2019

La Organización de ‘Miss Universo’ defendió la valentía de Miss Myanmar tras salir del clóset, originaria de un país que castiga la homosexualidad con prisión.

Swe Zin Htet, representante de Myanmar, decidió salir del clóset a nivel internacional al declararse abiertamente lesbiana poco antes de caminar por la pasarela de Miss Universo.

Zin Htet se convirtió así en la primer concursante abiertamente gay en la historia del encuentro de belleza más importante del mundo.

La candidata de Myanmar, anteriormente conocida como Birmania, de 21 años de edad declaró en una entrevista que es abiertamente lesbiana, en un contexto de doble valentía por afrontar las críticas en un evento de belleza lleno de estándares anticuados, y porque en su país está prohibida la homosexualidad y penado por la ley.

Miss Myanmar (Birmania) se declara lesbiana

Poco antes del evento, que se llevó a cabo el domingo por la noche en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, la candidata – también conocida como “Superman”-, reveló su orientación sexual en una entrevista publicada en el foro del concurso, Missosology.

«Llegué a darme cuenta por completo de mi orientación sexual durante mucho tiempo. Sabía que era ‘una de ellas’ en 2015… Es un desafío personal, pero siento que tengo una mejor voz y la mejor posición para promover esta causa «, dijo Htet.

Candidata al Miss Universo se declara lesbiana

Aunque Miss Myanmar no logró avanzar al top 20, los fanáticos dicen que ya hizo historia al representar a la comunidad LGBT+ en el escenario global.

La comunidad de la diversidad sexual en Myanmar; aún enfrenta con mayor frecuencia todo tipo de arrestos; y la sección 337 del código penal de la era colonial de dicho país; prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo; e incluso pueden ser castigados hasta con 10 años de prisión; aunque la ley ahora está en desuso.

ACN/redes/diarios

