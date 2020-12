Cantante argentina Yas Gagliardi presenta No me busques

Up Next

No dejes de leer

«Yo estaba un poco cansada del encierro, esperando que todo esto pase y extrañando mucho la sensación de estar con amigas, el verano, el aire libre y el mar y me nació escribir un tema».

“No me busques surgió como una especie de respuesta a la cuarentena», aseguró Yas Gagliardi.

La cantante argentina Yas Gagliardi presenta su nuevo sencillo “No me busques”. La artista de Villa María, Córdoba, trae su último videoclip grabado durante la pandemia.