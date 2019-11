CANTV bloqueó Twitter, Facebook e Instagram ante la marcha del 16N

De acuerdo al sitio web especializado en análisis de recursos de la red NetBlocks.com, desde tempranas horas de este sábado 16 de noviembre, el proveedor de servicios de comunicaciones nacional CANTV, bloqueó el acceso a Twitter, Facebook e Instagram a través de su plataforma.

Este tipo de bloqueos, ya ha sido observado antes, especialmente cuando esta prevista alguna alocución del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, una estrategia que al parecer ha sido implementada y perfeccionada por Cantv mediante la práctica.

En comparación con las caidas de internet por los bloqueos observados a principios de este año, la estrategia actual tiene un nivel de precisión “quirúrgica” al atacar puntualmente los servicios mas usados por los usuarios para compartir información.

Justo antes del inicio de la jornada de protestas, la ONG NetBlocks publicó a través de su cuenta en twitter “Restringidos en #Venezuela en la mañana de marchas planificadas que convocan elecciones libres y justas; interrupciones intermitentes en curso”.

La medida gubernamental dirigida a restringir el único recurso comunicacional “libre” que le queda al ciudadano de a pie; va acompañada de una gruesa movilización cívico-militar que mas parecen los preparativos para una guerra.

Desde la noche del viernes 15 de noviembre, se han reportado movilizaciones de unidades militares a través de las principales arterias viales del país; así como caravanas de motorizados pertenecientes a grupos armados afectos al régimen, como es el caso de los Tupamaros, por ejemplo.

De esta manera, el gobierno nacional pretende establecer una especie de dispositivo de seguridad en todo el país que le permita contrarrestar la convocatoria realizada por los principales líderes opositores; para las movilizaciones nacionales planificadas para este 16 de noviembre.

⚠️Alert: Twitter, Facebook and Instagram restricted in #Venezuela on morning of planned marches calling for free and fair elections; intermittent disruptions ongoing #16Nov #16NTodaVenezuelaEnProtesta 📉

📰 https://t.co/fmwGEAym1m pic.twitter.com/2DvNyqC6up

— NetBlocks.org (@netblocks) November 16, 2019