Por la muerte del capitán de corbeta EE.UU. sanciona a los jefes de la Dgcim

Tras la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, Estados Unidos acordó imponer sanciones a los jefes de la Dgcim.

A partir de este jueves 11 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tompo medidas contra la directiva de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El capitán de corbeta murió el 1 de julio cuando se encontraba detenido en el mencionado organismo. Al parecer al militar lo investigaban por un presunto complot. Por ello el Ministerio Público imputó a dos militares de la GBN por el delito de homicidio calificado.

La Dgcim quedó incluida en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Treasury sanctions Venezuela’s Military Counterintelligence Agency following the death of Venezuelan Navy Captain Rafael Acosta https://t.co/nkSBPTMihg

— Treasury Department (@USTreasury) July 11, 2019