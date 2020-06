Capturan a quincuagenario por abuso sexual a menores en Carlos Arvelo

View this post on Instagram

Cicpc capturó a quincuagenario por actos lascivos en Carabobo En el sector El Rosario del estado Carabobo, funcionarios de la Delegación Municipal Carlos Arvelo, arrestaron a José Francisco Franco (52), por actos lascivos a tres menores de 9, 10 y 11 años de edad. Luego de recibirse una denuncia por parte de familiares de las víctimas e investigaciones realizadas por los pesquisas, se pudo conocer que el quincuagenario se aprovechaba de la inocencia de los menores para ofrecerles dinero en moneda extranjera, una vez se gana la confianza de los jóvenes comienza a tocarle sus partes íntimas. Por este hecho es puesto a la orden de la Fiscalía 20° del Ministerio Público. R: Carmen González.