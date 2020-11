Carabobo y su categórico triunfo parlamentario

César Burguera

El aguardado 6D. Nos separan tan solo días de la jornada cívica más importante de este año 2020. El 6 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias donde el pueblo responsable y masivamente expresará su vocación, su voluntad a través del insustituible instrumento del sufragio para proporcionar la nueva composición política de la Asamblea Nacional, solemne e inmejorable recinto para abrir un espacio, un escenario impregnado de la capacidad de dialogar, de debatir el futuro de la misma patria. A Carabobo le corresponderá elegir dieciséis (16) diputados, diez (10) por la vía nominal a través de las diferentes circunscripciones electorales extendidas en todo el territorio de nuestra entidad federal y seis (6) parlamentarios que serán electos a través del mecanismo del voto por lista regional. En los pasados comicios parlamentarios de aquel 2015 Carabobo eligió diez (10) parlamentarios, donde la oposición, esa misma que en la actualidad se exhibe fragmentada, destartalada y con irreversibles signos de descubierta improvisación lograba alzarse con 8 curules, es decir llegaba a obtener el 80% de los escaños que fueron sometidos a la consideración del colectivo carabobeño, a pesar de que el ejecutivo regional estaba en manos, pocas por cierto, de dirigentes del proceso revolucionario, que se jactaban y aseguraban, en interminables y numerosas reuniones, de poseer una blindada e invencible estructura organizativa. Pero gracias a la providencia los tiempos han cambiado, en la actualidad en este nuevo Carabobo se sigue consolidando, a pesar de conjuras y fábulas, el liderazgo de Rafael Lacava, gobernador electo hasta octubre del 2021, quien conjuntamente con el devenir y tránsito del gobierno nacional encabezado por Nicolás Maduro han presentado no solo un renovado proyecto de gestión y compromiso capaz de preservar el inigualable legado, sino que al unísono proclaman la imperiosa labor, la ardua tarea de optimizar el mismísimo paso de la República. Lacava como único jefe del comando de campaña en Carabobo asegura no solo el rotundo triunfo, sino que advierte de una masiva e inédita participación en unos comicios de corte o carácter parlamentario. Avalado en ese sentimiento, en ese indisoluble vínculo con el pueblo, nos llega a asegurar que se obtendrá una categórica victoria en cada uno de los circuitos o circunscripciones electorales que lógicamente repercutirá en la lista regional. Por ello los abanderados del Gran Polo Patriótico bajo el liderazgo de Rafael Lacava levantan sus manos apuntando al definitivo destino de Carabobo. Son comprobados candidatos con esa inquebrantable convicción e idea revolucionaria, siempre de la mano del imprescindible poder popular. En diciembre dentro de la cívica jornada se conformará la ideal alianza entre el gobernador Lacava y los nuevos diputados de Carabobo, no habrá pausa para continuar con el integral y sostenido desarrollo de nuestra heroica entidad federal, más en el próximo año que arribamos al bicentenario de su inolvidable batalla y como ofrenda se gestará esta categórica victoria que proporcionará un nuevo plantel de diputados que serán extensión de una impecable y óptima gestión de gobierno llevada adelante por Rafael Lacava.



La estafa serial. La oposición deambula solitaria, con su mirada extraviada y con su roído ropaje observa su ineludible desaparición. Aquellas enérgicas propuestas, aquellas directas amenazas realizadas, hasta con irreverencia hace un lustro, quedaron arrinconadas en la pérdida esperanza del común, que en alguna coyuntura llegó a creer en esa incompetente dirigencia. En la actualidad apenas llegan a balbucear una que otra incoherente palabra, pero nadie les cree. Siguen con la terca, la criminal práctica de solicitar sanciones y bloqueo para todo un país. Los opositores “líderes” festejan y brindan en su dorado exilio en Miami, Bogotá o Madrid, está última cosmopolita ciudad convertida en costosa guarida de los verdaderos estafadores seriales. Pero los cacos seriales ante la inminente finalización del periodo constitucional de la actual Asamblea Nacional que le permitió, dentro de su prolija imaginación, conformar aquello de la “ficción interinante”, han creado desde el exterior, más allá de nuestras fronteras, un ocurrente, curioso y hasta divertido evento que han denominado como “Consulta Popular”. Este sofisticado invento, está reformulada treta o estafa consistiría en formular por vía digital una serie de confusas preguntas a la ciudadanía quien tendrá una larga semana para poder descifrar las interrogantes planteadas. Es decir será a través de las múltiples redes sociales que podrán expresarse o ser literalmente consultados. Valdrá todo, desde el ocioso “like” a la publicación hasta un interminable mensaje enviado por un ameno grupo de chat y que únicamente servirá para que los estafadores de siempre, los mismos estafadores seriales presenten una falseada cifra y allí volver a proclamar “Cese de la Usurpación”, “Gobierno de transición” y “Elecciones libres”, es pretender continuar chupando de la inagotable “teta”. En definitiva será sin duda el más entretenido de los videos juegos. Pero esta desesperada ocurrencia es ligera e irresponsablemente lanzada para hacerle frente a la realización de las elecciones parlamentarias del 6D y sus categóricos resultados, bajo la supervisión del CNE. Observan cómo se alejan de sus codiciosas manos la aventura lucrativa de Monómeros, los Bonos de deuda pública o la atractiva empresa petrolera Citgo. El 5 de enero se instalará la nueva Asamblea Nacional adherida al reclamo, la exigencia popular y contará con el amplio respaldo de todo un país y el pleno reconocimiento de una comunidad internacional que observa la consolidación de los diferentes poderes públicos bajo el estricto dictado de nuestra constitución.

El refinado Marvaliano. En la pasada entrega hacíamos referencia a un privilegiado director de una contraloría municipal en Carabobo, que se autoproclama como furibundo defensor del proceso revolucionario y por tal razón había asumido su función de crítico columnista quien tuvo segura acogida en 2 portales informativos con similar director y propietarios. Desde allí enfilaba insolentemente contra de la gestión gubernamental regional, altos funcionarios, dirigentes, candidatos y hasta ilustres representantes de nuestro poder judicial. “El refinado Marvaliano” se tongoneaba por los pasillos del ente contralor municipal para arribar a su despacho, donde de dinámica manera redactaba su entrega semanal e inmediatamente enviaba las informaciones e instrucciones manipuladas al payaso en el exilio, “Lucky”, quien sumido en un dramático e inexplicable despecho, las replicaba por sus delirantes redes sociales. Pero la sorpresa asechaba a “El refinado Marvaliano”, ese mismo que señalaba, sin reservas, de la existencia de todo tipo de guisos y de un sofisticado entramado de corrupción. Lo que nunca esperaba “El refinado Marvaliano” es que al arribar, la pasada semana, a su centro de trabajo en la contraloría municipal, se le iba a impedir el acceso y se le comunicara en una escueta comunicación de su destitución como aventajado director. Al parecer la titular del despacho, de manera seria y responsable, había tomado la drástica decisión al tener las irrefutables pruebas de que “El refinado Marvaliano” estaba involucrado supuestamente en lides extorsivas y había solicitado una desproporcionada suma de dinero en verdes divisas al mismísimo Alcalde de ese apacible municipio, con la promesa de paralizar cualquier investigación que se lleva a cabo por la construcción de un moderno terminal turístico. Con lágrimas brotando fluidamente de sus ojos se retiró “El refinado Marvaliano”, prometiendo venganza y que sus jefes se encargarían de todo. Desde ese incomodo y humillante evento todo ha sido silencio. Nadie le atiende, nadie lo consuela. Al parecer lo dejaron solo, eso sí, delicadamente trajeado y perfumado. Y esa es la verdad.

