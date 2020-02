Toros del Este rival de Cardenales en final de Serie del Caribe

La venezolana Mayerlin Rivas va por la corona ante la panameña Laura Ledezma, cuando se midan el viernes 7 de febrero en la capital del país del Istmo por el campeonato femenino supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Será una velada que organiza la organización llamado «Ko a las Drogas» y que contará con otras refriegas por tituloa en masculino y la presencia de la leyenda panameña Roberto «Mano de Piedra»Durán, en el recinto que lleva su nombre.

Mayerlin Rivas por la corona

Conocida en el mundo del boxeo como «La Monita» Rivas es la actual campeonato del orbe en la categoría de 118 libres, subiendo cuatro para esta pega por el título vacante.

Su foja es de 15 triunfos, cuatro derrotas, dos tablas, además de diez nocaut. Su rival está invicta en 14 subidas al cuadrilátero con siete antes del límite, eso indica que de ambas de que pegan…pegan.

«Pelear en las 122 libras no me pesa mucho, igualmente siempre me mantengo en un peso más arriba y con el trabajo llegó siempre a las 118 libras. Se me hace cómodo pelear en este peso, ya he peleado en este peso, por eso no es nada nuevo para mi» declaró Mayerlin «La Monita» Rivas.

El combate está pautado para 10 asaltos y en el pesaje la criolla paró la báscula 121 libras y tres cuartos, mientras que su adversaria Laura Ledezma 120 y tres cuartos.

Otros títulos en la velada

La velada también tendrá en la agenda los combates entre el panameño Luis «El Nica» Concepción ante el colombiano Rober Barrera, que será estelar por el título interino mundial de la AMB de las 112 libras.

El pleito entre el panameño y el colombiano está pactado a 12 asaltos.

También se medirán el cubano Daniel Matelló versus el mexicano Erik «Habanerito» López por el cinturón interino minimosca de la AMB, también a 12 round.

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Real Sociedad hizo «merengue» aspiraciones de Madrid en Copa