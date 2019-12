¡Ejemplo a seguir! Carlos Carrasco premiado con «Regreso del Año»

Carlos Carrasco volvió para ser premiado por su lucha y constancia, que es ejemplo a seguir. Por eso este miércoles MLB le otorgó el Regreso del Año de la Liga Americana.

Por la Nacional, el distinción recayó en Josh Donaldson.

Las distinciones fueron dadas a conocer este miércoles tras la votación de 30 periodistas de MLB que cubren a los 30 equipos que conforman ambos circuitos.

El lanzador derecho de 32 años de edad y una de las fichas emblemáticas de Indios de Cleveland fue diagnosticado en junio pasado con leucemia mieloide crónica.

Tras una tratamiento de tres meses, el barquisimetano pudo volver a montarse a una lomita en el mejor beisbol del mundo; pasando una rehabilitación en ligas menores.

En cada una de sus salidas en las filiales recibió el apoyo de su colegas y afición en general.

Pero fue en septiembre, cuando volvió con el equipo donde de entrada cumplió rol de relevista, algo ajeno a su hábitat y responsabilidad de abridor.

Con todo y eso cumplió su trabajo con profesionalismo y entereza en cada una de sus presentaciones.

Esta fue la segunda distinción que recibió este año el diestro larense, porque en octubre recibió el Premio Roberto Clemente, que reconoce la labor social y su contribuciones dentro y fuera de un campo de juego.

Carrasco volvió para ser premiado y es el segundo venezolano en recibir la distinción; el otro fue «El Gato» Andrés Galarraga, que lo recibió en 1993 con Rockies de Colorado y en 2000 con Atlanta.

En ese segunda ocasión fue tras vencer el cáncer en la espalda en 1999, reapareciendo en un juego ante su antiguo club rocoso , donde fue ovacionado en ser anunciado en el Turner Field.

Por su parte, en antesalista Josh Donalson obtuvo el trofeo al Regreso del Año en la Liga Nacional.

En 2018, el jardinero jugó apenas 52 encuentros con Azulejos de Toronto e Indios Cleveland por una serie de lesiones, pero se recuperó y tuvo un gran año con los Bravos de Atlanta.

El Jugador «Más Valioso» de la Liga Americana en 2015 bateó 37 jonrones y produjo 94 carreras con los «hacheros».

Actuación que contribuyó para que Atlanta coronara la División Este de la Liga Nacional.

Además, se convirtió en el segundo pelotero consecutivo de los Bravos en obtener el reconocimiento al Regreso del Año, después de que el pitcher Jonny Venters lo logró en 2018.

Your 2019 Comeback Players of the Year: Carlos Carrasco and Josh Donaldson. 👏 pic.twitter.com/fVBDw8pBJQ

— MLB (@MLB) December 4, 2019