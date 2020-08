Carlos Villagrán reveló detalles de su romance con “Doña Florinda”

Una vez más, Carlos Villagrán, conocido por interpretar a Quico en “El Chavo del 8”, reveló nuevos detalles de su romance con Florinda Meza, quien se ponía en la piel de Doña Florinda, su madre en la famosa serie mexicana.

Antes de casarse con Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza tuvo un breve romance con Carlos Villagrán que no terminó de la mejor manera.

Durante su visita a Lima, Perú, en declaraciones al canal de televisión Frecuencia Latina, Villagrán aseveró que «la relación que hubo con Florinda Meza fue muy al principio (en los inicios de «El chavo del 8») e inclusive para mí fue una carga.

“Ya nada es más añejo y huele a azufre. Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen «vos anduviste con Doña Florinda y yo dije no, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó». Es muy raro que te digan eso”, comentó el actor mexicano.

«Yo tuve que pedirle ayuda a Roberto (Gómez Bolaños)».Confesó que le dijo a éste «mira, yo ya no aguanto esta relación (con Meza), échame la mano, le hablé como si él (Gómez Bolaños) fuera mi padre».

Según Villagrán, «Chespirito» le aconsejó cortar su romance con Meza, lo cual provocó, según él, que incluso la actriz requiriera de atención médica durante la grabación de un programa.

“Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal, recordó el comediante.

El romance extramatrimonial de Carlos Villagrán con Florinda Meza

Hace algunos años fue el propio Carlos Villagrán quien en una entrevista con «Al Rojo Vivo» confirmó que el romance que tuvo con Florinda Meza era extramatrimonial.

“Cometí un error, lo acepto, y pido disculpas al público. ¿Si se dio cuando estaba casado? Así fue, pero se dio muy poco tiempo, no fue grandioso, fue una relación de un poquito más que amigos. No me atrevo a calificar a nadie, pues cada uno es responsable de sus propios actos, más que algo malo fue indebido”, comentó en aquel entonces.

Por su parte, en cada ocasión donde se le pretende tocar el tema de la relación que habría tenido con Carlos Villagrán, Florinda Meza esquiva las preguntas o simplemente no quiere responderlas.

No se repetirán más los capítulos de “El Chavo del 8”

Asimismo, Carlos Villagrán también se refirió a la decisión de dejar de emitir repeticiones del programa mexicano en todo el mundo y se mostró decepcionado. “El hijo de Roberto Gómez Bolaños está ofreciendo hacer una serie en Netflix que no va a causar el mismo efecto que la nuestra.

Ya hubo protestas en distintos países, ese personaje pertenece al mundo y no hay un dueño. Era parte de nuestra vida y más ahora que estábamos encerrados. Por más que sean repeticiones se sacaba en una sonrisa”, expresó y reflexionó: “Definitivamente no pensaron en los fans del Chavo con esta decisión. Cuando el móvil es el dinero se te olvida todo. Hubieran dejado el programa por respeto al público”.

