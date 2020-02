¡Color y ritmo! Estos son los 5 mejores Carnavales del mundo

Llegan días de asueto y con ellos la posibilidad de vivir nuevas experiencias, conoce el futuro y qué te deparan estos días en tu Horóscopo de Carnaval.

Horóscopo de Carnaval en Aries

Disfrutarás de algo que te hace ilusión desde hace tiempo y que ahora por fin llega, lo que te pone de muy buen humor y con ganas de expandirte y charlar alegremente. No pondrás freno a tu simpatía y todo el mundo querrá estar a tu lado.

Tauro

Estarás pendiente de una noticia sobre un familiar o alguien querido que no está en su mejor momento físico. Incluso es posible que hagas un hueco en tu agenda para acercarte a estar con esa persona un rato. Será algo importante para ella.

Géminis

Tu Horóscopo de Carnaval te dice que si te avisan de un peligro que pueda darse relacionado con el automóvil, no hagas oídos sordos y plantéate que quizá es necesario hacer un gasto que evite males mayores. Es un advertencia positiva, no lo tomes a mal y vete ahorrando si es necesario.

Cáncer

Si te planteas no quedarte en casa esta noche, procura tener claro el presupuesto con el que cuentas, ya que tendrás tendencia a gastar de más y lo vas a notar después. Ojo a tu cuenta corriente, mírala y no cierres los ojos a lo que es real.

Leo

Tu Horóscopo de Carnaval te dice cuidado si te da por jugar a la ambigüedad en temas afectivos o de seducción, porque eso es una cosa y no ser claro otra que puede dañar a alguien más de lo que crees. Piénsalo bien antes de nada, por mucho que te incite todo a la aventura.

Virgo

Los sueños y las metas son importantes para seguir el camino, así que déjate llevar hoy por algo que deseas mucho y que puedes conseguir si te lo propones y si corresponde a algo que no es imposible. En cualquier caso, hazlo lo mejor que sepas.

Libra

Si no haces lo que te aconsejan, no vas a mejorar ciertos temas relacionados con tu salud. Debes seguir esas pautas que te da un profesional y que no son tan complicadas, sólo necesitas dar el paso. Concéntrate en hacer lo mejor para ella.

Escorpio

Aprovechas la noche de hoy para hablar tranquilamente con tu pareja, en un ambiente relajado, y aclarar ciertas cuestiones que te estaban preocupando bastante. Ahora ya puedes respirar con más tranquilidad porque ves que la reacción es positiva.

Sagitario

No buscarás hoy más que un poco de tranquilidad para descansar de las tensiones toda la semana. Cuanto menos bullicio haya a tu alrededor, mejor te sentirás y recuperarás la energía poco a poco. Los planes caseros te van a sentar especialmente bien.

Horóscopo de Carnaval en Capricornio

No entres en conflictos en el trabajo y si no te gusta algo o alguien quiere imponerte su criterio u obligarte a hacer algo, lo mejor es que hoy no te excedas en los comentarios. Se inteligente y busca la manera de seguir a lo tuyo sin conflictos.

Acuario

Tu Horóscopo de Carnaval te indica que no descartes hoy sorpresas que te pueden llegar sin que lo esperes, quizá relacionadas con una antigua pareja que de repente ha cambiado su vida y quiere contactar contigo. Ve con cuidado, no te fíes de las apariencias y guíate por la experiencia.

Piscis

Un poco de cambio en tu paisaje no te viene mal, así que no dudes en aceptar una oferta de viaje o una invitación para salir fuera de tu lugar habitual. Todo lo nuevo hoy te sentará muy bien. Una persona puede compartir esa invitación contigo, te divertirás.

ACN/20 Minutos

