Carnavales «a todo trapo» prepara el gobierno

Carnavales Caribes Caracas 2020

La identidad caraqueña en los Carnavales Caribes Caracas 2020, invita a disfrutar la Gobernación Distrito Capital (GDC) y ya tiene todo listo, según anuncian en sus redes. El gobierno destinó 2,3 millones de dólares para la fiesta carnestolenda, de los cuales, 1,9 millones de dólares serán para la capital. El 14 de febrero ofrecen un abre boca con la Ruta Nocturna.

El Gobierno del Distrito Capital invitó en sus redes sociales a los caraqueños y visitantes de la ciudad a preparar sus disfraces, comparsas y alegría para los Carnavales Caribes Caracas 2020.

“Vamos juntos a celebrar nuestra identidad caraqueña en estos #CCC2020. La alegría, las risas y la pachanga se apoderarán de las calles de Caracas”, publicó en su cuenta @GobCapital, con varios videos alusivos a las carnestolendas.

Abre boca en la Ruta Nocturna

Y como abre boca, publicó la agenda de presentaciones en la Ruta Nocturna del Casco, para este viernes 14 de febrero. /JML

Presupuesto para los carnavales en Venezuela

Gobierno destina $2.3 millones para los carnavales 2020. De ese total, 1.9 millones de dólares será utilizado para la organización de los carnavales en la ciudad capital. Mientras que, el resto, es decir $400 mil, será destinado a las diferentes organizaciones de otras regiones del país.

