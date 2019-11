Carolina Morales dice que los medios digitales son la vía

Carolina Morales no lo duda, las redes sociales están cambiando el rumbo de hacer periodismo y por ende de informar y los medios de comunicación deben aprovecharlo al máximo, pero con la responsabilidad y cuidado que ameritan.

«Las redes sociales llegaron para dar un giro 180 grados y periodista multimedia y experta en el tema, cree que ese cambio es para bien» soltó la joven periodista.

Dice que ha sabido cómo adaptarse a las redes sociales y su carrera se basa en ellos y por eso usa diferentes plataformas para mostrar su trabajo.

«Ahora existen tiendas por Facebook e Instagram, las noticias del momento son leídas en Twitter, Facebook e convirtió en un dating app, etc» señaló.

«Amo la digitalización de los medios. Creo que gracias a ellos podemos llegar a más personas” asegura la joven. “No hay ver que las redes como una invasión; más bien deben ser vistas como herramientas» agregó.

«Son un apoyo si queremos explicar mejor un tema, permiten que estemos más cerca de nuestra audiencia, podemos conocer de cerca la opinión de alguien; nos facilitan contactar a nuestros personajes de las historias. Son lo máximo”, ahondó en el tema.

Carolina Morales no lo duda…

La colega dio como ejemplos que hoy en día hay radios digitales que permiten que personas de todo el mundo con un solo link puedan sintonizar.

También empresas que no cuentan con el dinero para crear un canal de televisión y deciden abrir un canal de YouTube y crear un proyecto más pequeño.

“De esto se trata la digitalización, de hacer las cosas más fáciles, a la mano y de expandir las comunicaciones”, afirmó.

Atizó que todo lo que sume para comunicarse con la gente e informarse es muy válido en estos tiempos.

Son la vía, pero con responsabilidad

Sin embargo la periodista asegura que si bien los medios digitales han llegado para ampliar el mundo de las comunicaciones hay que tener mucho cuidado con cómo son usados.

«Los medios nos permiten llegar a todo el mundo por eso es importante que seamos responsables de la información que damos y el mensaje que hacemos llegar» atizó.

«Tenemos el poder de influenciar a muchas personas por eso hay que ser muy responsables y pensar muy bien el contenido que vamos a publicar” remarcó Morales.

Se acerca a su público

Así mismo, aseguró que se pueden hacer cosas maravillosas con los medios para informar, un ejemplo de eso es lo que hace en su cuenta de Instagram una vez a la semana con el hashtag #caconews.

“Se me ocurrió montar las noticias de la semana en mis stories porque unas amigas me comentaron que no les gustaba leer noticias largas».

Agregó que preferían información o noticias resumidas y simples. «Después decidí que iba a pedir la opinión de mis seguidores en cada pregunta y fue un éxito”, explicó Carolina Morales.

Todos son válidos

La venezolana asegura que ahí se dio cuenta de la importancia de las redes sociales y las distintas a maneras de llegar al público.

“Algunos prefieren leer periódico, otras páginas web y otras redes sociales, la idea es que conociendo esto sepamos crear contenido de manera diferente” aseguró.

“No tengan miedo de crear cosas nuevas; quítense de la cabeza el que dirán y si tienen una idea para comunicar algo en redes sociales háganlo. Esta es una nueva ventana”.

Finalmente la periodista nos dejó su Instagram @carolinamoraleschataing y recomendó a los jóvenes que quieren dedicarse al periodismo que «todo los caminos son válidos para informar y las redes sociales, herramientas bien utilizadas una de ellas».

ACN/MAS/NP

