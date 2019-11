Ford revela su nuevo vehículo eléctrico: el Mustang Mach-E (+Video)

El Consejo de la Unión Europea (UE) dio luz verde al proyecto para el desarrrollo de las capacidades de defensa antimisiles hipersónicos denominado “TWISTER”.

El proyecto se implementará en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) de la UE.

El proyecto internacional TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-Theater) que en español significa: “Advertencia Oportuna e Intercepción de Amenazas Espaciales”, incluye a cinco países europeos.

La alianza busca desarrollar (con el apoyo del Fondo Europeo de Defensa), un sistema interceptor de múltiples funciones para abordar las amenazas emergentes (entre las que destacan los misiles hipersónicos); para ser puesto en servicio hacia el año 2030.

TWISTER, es un proyecto que a Francia, Finlandia, Italia, los Países Bajos y España, promoviendo la «capacidad autónoma de la UE para contribuir a la Defensa de Misiles Balísticos de la OTAN»; según el Consejo de la Unión Europea.

“El espectro de amenazas en el territorio europeo está evolucionando hacia amenazas aéreas más complejas y evolutivas, especialmente en el dominio de los misiles”, afirma el comunicado del Consejo.

“Por lo tanto, el proyecto apunta a fortalecer la capacidad de los europeos para detectar, rastrear y contrarrestar mejor estas amenazas a través de una combinación de capacidades mejoradas para la alerta temprana basada en el espacio y los interceptores endo-atmosféricos», señaló.

«Al abordar esta brecha de capacidad, el componente interceptor del proyecto TWISTER se convertirá finalmente en un elemento clave; en la contribución de los países europeos a la misión de defensa territorial”

Este nuevo sistema interceptor endo-atmosférico abordará una amplia gama de amenazas, incluidas maniobras de misiles balísticos con alcances intermedios; misiles de crucero hipersónicos o altamente supersónicos.

El sistema TWISTER, también protegerá los cielos europeos de planeadores hipersónicos y objetivos más convencionales; como los aviones de combate de cuarta y quinta generación, entre otros.

