Habitantes de Carora trancan autopista principal hacia Barquisimeto

View this post on Instagram

#Carora | #ÚltimaHora | Cierran el paso de la carretera Centroccidental a la altura de la entrada de Curarigua. . Hasta los momentos se desconoce el motivo por parte de quienes mantienen obstaculizado el paso. . Foto: Cortesía . #28Ene #NoticiaEnDesarrollo #LasCamataguasDeMarioSosa #SeguiremosInformando