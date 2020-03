Un fuerte incendio forestal, hasta ahora de vegetación; se registra en la Colonia Tovar, estado Aragua, con llamas de hasta 40 metros. El fuego ha sido parcialmente controlado, pero aún se registran lenguetazos y el humo se extiende por amplios sectores del valle.

Llamas de 40 metros en la Colonia Tovar

El Sistema Integrado Protección Civil y Bomberos de Carabobo anunció en horas de la tarde de este viernes que se reportó un fuerte incendio de vegetación y forestal en la Colonia Tovar, estado Aragua.

Desde tempranas horas de la tarde de este viernes, un gran incendio se registra en el sector Potrero Perdido de la Colonia Tovar, que afecta a miles de familias y comerciantes del sector.

Los Bomberos del estado Aragua, personal de Corposalud, así como también de Ambulancias Aragua, se encuentran desplegados en la zona.

Según reporte de bomberos en el sitio, las llamaradas se ubican entre los 30 y 40 metros de altura. Usuarios de las redes sociales piden mayor ayuda por parte de otros estados.

Casi sofocado incendio en la Colonia Tovar

A la hora de redactar esta lamentable noticia; aún no se conocían mayores detalles, pero estaremos atentos para informarles sobre las consecuencia; y mejor aún sobre el sofocamiento del siniestro.

