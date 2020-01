Buscan aprobar test de diagnóstico express para el Coronavirus

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas), informaron este jueves que se encuentran buscando una “autorización especial” que permita la aprobación “de emergencia” por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), para utilizar un nuevo test de diagnóstico desarrollado por los CDC, que es capaz de detectar el nuevo coronavirus chino.

Actualmente, las diferentes localidades con casos sospechosos del nuevo coronavirus, deben enviar muestras a los CDC para su confirmación, como fue el caso del residente de los EE.UU. en el estado de Washington, quien fue infectado mientras visitaba la ciudad de Wuhan, epicentro del brote.

China ha puesto a millones de personas en cuarentena en Wuhan, así como en otras ciudades cercanas, mientras que las autoridades de salud a nivel mundial trabajaban para prevenir la propagación global del coronavirus y que se convierta en una pandemia.

La autorización del uso de emergencia de este test de diagnóstico por la FDA, permitiría a las organizaciones de salud descentralizadas y a terceros países utilizar la prueba de los CDC para acelerar sus tiempos de respuesta ante la epidemia, según el portavoz de los CDC, Benjamin Haynes.

Al menos 16 personas tuvieron contacto cercano con el primer paciente norteamericano, diagnosticado en el estado de Washington con el coronavirus.

Ninguna de esas personas hasta ahora ha mostrado signos de infección por el virus, según los funcionarios locales de salud.

La Organización Mundial de la Salud, no llegó a declarar que el nuevo virus es una emergencia de salud global como se esperaba que ocurriera este jueves.

Hasta la fecha, el virus ha matado a 18 personas y enfermó a casi 700 desde que se inició la infección en China.

