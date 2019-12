Celebradas segundas bodas colectivas en Naguanagua

Treinta (30) parejas se unieron en matrimonio civil; en medio de un ambiente alegre e íntimo; todas vecinas de Naguanagua. Contrajeron nupcias durante la segunda jornada de matrimonios colectivos del año 2019; organizada por el ayuntamiento local en la sede del Registro Civil Municipal.

El acto fue presidido por la directora del Registro Municipal, María Daniela Tirado; quien en principio dio la bienvenida a los presentes y agradeció el apoyo del alcalde, Gustavo Gutiérrez; la primera dama local, Diana Caicedo de Gutiérrez, y la Cámara Municipal; durante la organización de la actividad.

Mientras se dirigía a las parejas, familiares e invitados especiales; María Daniela Tirado calificó al matrimonio como la ruta segura para sostener a la familia. “Están comenzando por el lugar correcto, el matrimonio y la familia forman un núcleo importante. Renueven cada día esta decisión que están tomando hoy. Esta es la ruta segura para llegar a donde queremos ir, con el favor de Dios”, afirmó.

Seguidamente los ahora conyugues escucharon atentamente; los deberes y derechos que deberán cumplir en su nueva vida de casados; e inmediatamente respondieron con el “sí acepto”, ante la interrogante de la registradora; quien procedió a declararlos unidos en matrimonio civil.

Al concluir la ceremonia los nuevos esposos; acompañados por sus allegados, compartieron en un sencillo brindis, en el que también disfrutaron; de la participación de la agrupación de baile Danzas Primavera y varios entremeses.

En el evento estuvieron como invitados especiales; el director de Hacienda de la Alcaldía de valencia, José Alejandro Medina; y los concejales, Daniela Gamboa, Abraham Chacón, Nataly Fajardo y Ana Ramírez.

La palabra de los conyugues

Yoleida De Carrasco y Teodoro Carrasco, agradecieron a la Alcaldía de Naguanagua por organizar estos eventos que enaltecen los principios y valores. “Gracias por permitirnos pertenecer a este grupo”, afirmó la familia Carrasco.

Por su parte Anibal Pacheco y Katty García de Pacheco, destacaron la importancia del matrimonio en la sociedad. “Todo estuvo muy bien organizado”, expresaron los nuevos conyugues.

ACN/np Alcaldía de Naguanagua

