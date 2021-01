Celo silente

César Burguera

@CESARBURGUERA

La estruendosa estampida. Todo simula una elaborada fábula. Los oscuros personajes adquieren su verdadero rostro. Arriban los categóricos resultados de los comicios parlamentarios, esos mismos que proporcionaron, no sólo una excepcional mayoría, sino que esbozó un renovado y comprometido perfil a la Asamblea Nacional. Llegan igualmente los efectos demoledores de una ocurrente y hasta divertida “Consulta Popular”, última de las tretas de la destartalada oposición en su desesperada estafa serial ante el inminente fin de la ficción interinante. Estos dos eventos, con sus ineludibles consecuencias, provocó una suerte de despavorida estampida en la oposición, que raudamente abandonaron su iracunda y tediosa retórica de una supuesta “farsa electoral”. Sus frágiles memorias les juega una mala pasada y no les permite recordar, con nítida claridad, recientes momentos que juraban pleno y definitivo compromiso a la incomprensible y enmarañada trama jurídica de una supuesta “continuidad administrativa”. Todo les resulta fallido. Por ello acuden raudamente a sus diversas y respectivas redes sociales para borrar cualquier vestigio o incómoda palabra o expresión que los vincule con su vergonzoso y reciente pasado. Algunos, sin ningún tipo de básico recato, se aventuran a adelantar sus aspiraciones para los próximos comicios regionales o municipales. Es decir después de un lustro de conspiraciones y de atentar contra todo un pueblo a través del indignante estímulo de sanciones y bloqueos, proclaman al unísono: “Nuestra ruta será la electoral”.

La desbandada en Carabobo. Carabobo igualmente ha sido contagiada por el pernicioso “Síndrome del impostor” que ha asumido la dirigencia opositora. El profesor Rubén Pérez Silva, el mismo apreciado académico que en noviembre del pasado año, días antes del histórico evento electoral parlamentario, advertía desesperadamente y casi a tono de severa reprimenda “NO VOTES, SALVA TU VIDA Y TU PATRIA. Campaña nacional por redes y personalmente”, se presentaba con el arrepentimiento cubriendo su rostro o, tal vez sumergido en la reflexiva connotación de las fiestas decembrinas a una desolada rueda de prensa para anunciar que a partir del mes de enero asumía la plena y absoluta dirección de la oposición en Carabobo, que había llegado el momento de ponerle definitivo coto a la prolija improvisación y reiterados errores. En su conmovedora intervención, el “Negro” Pérez Silva, convertido en un moderno y tropical Rey Baltasar, llegaba hasta prometer un obsequio para el día de Reyes a toda la región y que no se trataría de oro, mirra o incienso, sino que presentaría puntualmente el plantel de candidatos que aspirarían por la oposición a los cargos de gobernador y de las catorce alcaldías de esta importante entidad federal. La respuesta al planteamiento del respetable profesor no se hizo esperar y rápidamente se inició una abierta campaña de cuestionamiento, irreverencia y descredito dentro de la misma oposición, quienes en estado de incontrolable ira llegaban estridentemente a reclamarle que carecía de cualidad, capacidad u equilibrio para acometer la delicada tarea de seleccionar los diferentes abanderados.“Viejito pa’ disposicionero” fue uno de los más bondadosos comentarios o mensajes vertido en las redes sociales por el mismísimo presidente de una exclusiva y hasta simbólica “Asociación de Columnistas. Y es que al parecer, según los directos afectados, el sorpresivo anuncio de Pérez Silva llega deliberadamente a cercenar las innumerables aspiraciones dentro del sector opositor para la gobernación de Carabobo.

Multiplicación de los panes y los peces. Y es que diariamente se incrementan la lista de los que aspiran a convertirse en abanderados de la oposición, esos mismos que insistentemente repetían que el evento del 6D era una “farsa electoral” y que el CNE no era un equilibrado, ni ponderado árbitro. Por ello surgen como dispuestos candidatos los otrora parlamentarios Marco Bozo, Ángel Álvarez quien en la actualidad se exhibe enfadado con otro candidato que es Carlos Lozano por haber provocado la vergonzosa y publica reyerta que protagonizó con Leandro Domínguez. Igualmente levantan la mano el vapuleado Alejandro Feo La Cruz y desde Miami el ex parlamentario y miembro del fallido interinato, Carlos Berrizbeitia desde un moderno pub, o mejor dicho sofisticado botiquín exige que su compañero de farra Henrique Salas Feo sea inmediatamente incluido dentro de los pretendientes. Igualmente en este divertido escenario también surge lo anecdótico, ya que un crítico y radical chat de la ciudad que se hace llamar de “Opinión Libre” ha iniciado, de manera formal, una seria consulta para apoyar a uno de sus integrantes, que delira con entrar al Capitolio de Valencia, con la vinotinta banda de gobernador en su henchido pecho y al fondo escuchándose el himno de Carabobo entonado por la noria musical de las retretas. Caso aparte merecen otros nombres como el Galeno Rubén Limas y Armando Amengual, ya que ambos se sometieron en diciembre pasado al escrutinio y voluntad popular, Limas con más suerte que Amengual, ya que llegó a obtener los votos para alcanzar un escaño en la nueva Asamblea Nacional pero por la ciudad capital, advertía el avezado traumatólogo, que las posibilidades por Carabobo eran prácticamente nulas. Amengual llegó a obtener unos 3500 votos en la región a través de la tarjeta del partido Unión y Progreso, organización política perteneciente a Eduardo Fernández y Miguel Cocchiola. Pero el buen Armando fiel a su irrenunciable doctrina de Germán Borregales, no solo presenta nuevamente su nombre para la contienda electoral, sino que con firme convicción advierte y de manera categórica, que no se someterá a ningún proceso o mecanismo de elecciones internas. Ante esta improvisada parodia, signada por los mismos impostores, tenemos que volver con más fuerza al llamado por consolidar el Nuevo Carabobo, ese mismo que nunca se rinde. Y esa es la verdad.