¡Guante de Oro! Carabobeño César Hernández, mejor segunda base de la Americana

El venezolano César Hernández ganó el «Guante de Oro» el primero de su carrera; que se una a la lista de criollos, que comanda Omar Vizquel con 11 trofeos.

Hernández, nativo de Valencia, estado Carabobo, quien hace vida en Indios de Cleveland, fue uno de los latinamericanos que lograron el trofeo; junto a los peloteros puertorriqueños Roberto Pérez y Javier Báez y el novato cubano Luis Robert.

Pérez, de 31 años, se erigió en el ganador del Guante de Oro como receptor de Indios de Cleveland; en lo que fue su segundo galardón que recibió de manera consecutiva al tener el primero la pasada temporada.

Su compatriota Báez, de 27 años, se llevó el premio como campocorto de Cachorros de Chicago; el único latinoamericano de la Liga Nacional que consiguió el premio, que además también fue su primero desde que llegó a las Grandes Ligas.

Báez, conocido por su habilidad con el campo, tuvo problemas el plato en el 2020; pero finalmente ganó su primer Guante de Oro, superando a Dansby Swanson, quien lideró a todos los campocorto en DRS.

Otro que disfrutó de su primer premio fue el valenciano César Hernández, de 30 años, que como segunda base de Indios de Cleveland.

El criollo se une a Omar Vizquel (11); el Salón de la Fama Luis Aparicio (9); «El Rey» David Concepctión (5); Salvador Pérez (5); Ender Inciarte (3); «El Indio» Manny Trillo (3); Carlos «CarGo» González (3); «El Gato» Andrés Galarraga (2) y Gerardoo Parra (2).

Completan la lista, que lo han ganado en uno ocasión Yolmer Sánchez, David Peralta, Bob «Comedulce» Abreu, José Altuve, Alcides Escobar, «Ozzie» Oswaldo Guillér, César Izturis, Víctor Davalillo, Johan Santana y Franklin «Guto» Gutierrez.

Cesita’s glove? The best among second basemen in the American League.

Congratulations to Cesar Hernandez on his first career Gold Glove Award.#OurTribe pic.twitter.com/1NQJodHfrl

— Cleveland Indians (@Indians) November 4, 2020