Chilenos pidieron este viernes la renuncia al Presidente Piñera

Este viernes, miles de chilenos que se encontraban en la capital pidieron la renuncia del presidente de turno Sebastián Piñera; en medio de nuevas acciones sociales de calle y violentos enfrentamientos con la Policía.

Es así, como unas 10.000 personas, convocadas a través de las redes sociales, se reunieron en las calles cercanas a la casa de gobierno; para seguir por la avenida Alameda, la principal de la capital chilena.

En esas zonas, la policía se desplegó y comenzó a echar gases y a utilizar los carros lanza-agua con la intención de dispersar a grupos de personas encapuchadas; que a medida que avanzaban lanzaban piedras, palos y quemaron paradas del transporte público.

Chilenos pidieron la renuncia de Piñera

En el transcurso de la convocatoria de calle, una manifestante expresó al equipo de AFP que “Todo Chile va a seguir saliendo a la calle hasta que este presidente renuncie; mientras no deje el puesto Chile va a seguir movilizado, no solo Santiago, sino el país completo”.

Sobre que los chilenos pidieron la renuncia de Piñero este viernes, vale mencionar que ésta protesta estuvo antecedida de varios enfrentamientos entre manifestantes y la policía; que sumados a los de este viernes, fue la más masivas de las manifestaciones de la última semana.

Aunque no de forma tan masiva con las protestas de 2019, también se registraron movimientos de calle en las ciudades de Concepción (sur), Antofagasta (norte) y Valparaíso (centro).

En relación a las protestas, un funcionario público de 52 años aseguró que “Vamos a salir hasta que las cosas cambien; hasta que nos hagamos nosotros mismo partícipes. Si no lo somos esto no va a cambiar. Hoy somos partícipes y no nos para nadie en la calle”.

Vale recordar, que las protestas en Chile se iniciaron en octubre del año pasado pero se calmaron durante los meses críticos de las pandemia. Luego, tras el plebiscito del 25 de octubre que tuvo la mayor participación y eligieron redactar una nueva Constitución; bajaron pero desde hace una semana aproximadamente volvieron a iniciar los disturbios dónde los chilenos pidieron la renuncia de Piñera.

