Chipi Chacón estrena dos discos en simultáneo

Chipi Chacón sigue sorprendiendo a las más diversas audiencias, esta vez con el lanzamiento simultáneo de dos discos: Past y Present.

El trompetista, arreglista y cantautor venezolano resume en dos producciones discográficas las influencias que dan forma a su original propuesta artística.

El nominado el año pasado a los Latin Grammy en una de las categorías más importantes: Mejor Nuevo Artista, Chipi Chacón, habló de Past, uno de sus dos discos:

Past representa sus vivencias más profundas en el mundo de la música académica y el jazz.

“Poder fusionar las composiciones de Albinoni, Bach, Beethoven, Schubert, Wagner y Tchaikovsky, seis de los más grandes compositores clásicos de la historia, es un compromiso pero a su vez una alegría».

«Sin duda, tiene mucho de mi infancia, que siempre estuvo ligada a la música gracias a mis padres y por supuesto, a la formación que recibí como músico y persona dentro del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela».

Past fue grabado entre Caracas y Bogotá y como invitados especiales al trompetista Sidmar Vieira y al saxofonista Ademir Junior, dos músicos brasileros.

Chipi Chacón posee una notable influencia del jazz y de los ritmos afrocaribeños, entre otros estilos y géneros que aborda con impresionante versatilidad.

Integrante durante más de una década de la reconocida Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel.

como trompetista ha editado dos producciones discográficas: My Favorite Standards, lanzada al mercado en 2013, El segundo, Melodies for the Soul.

Sus dos nuevas producciones, Past y Present, ya están disponibles en Pandora, ITunes, Spotify, Google Play, Amazon, Deezer y Tidal, distribuidas por el sello estadounidense EBD Records.

