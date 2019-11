La «Chiqui» engalana entrega del premio a Juanes

Chiquinquirá Delgado lució esplendida en la gala de la Academia Latina. Hermosa como nunca, la presentadora está cada día más bella. La «Chiqui» fue la más hermosa en entrega del premio a Juanes.

La presentadora venezolana asistió, a la entrega del reconocimiento; que le hiciera la Academia Latina de la Grabación al cantante colombiano Juanes; como Personaje del Año 2019 en Las Vegas, Nevada en Estados Unidos.

La «Chiqui» engalanó entrega del premio a Juanes

La belleza zuliana se presentó en el evento, víspera de la gala de premios, con el glamur que la caracteriza acaparando las miradas de los asistentes, luciendo un vestido de la diseñadora Gaby Rouge y accesorios de Millie Morales.

Previo a la gala de Latin Grammy se podrá seguir la llegada de los artistas a la alfombra roja en un programa especial llamado Noche de Estrellas que conducirá Chiquinquirá Delgado junto a Ana Brenda Contreras, Raúl de Molina y Borja Voces, quienes también se encargarán de recordar los mejores momentos de la pasarela a lo largo de los últimos 20 años.

Más hermosa y sexy que nunca

La venezolana deslumbra en todo el mundo con su belleza y su sensualidad. Chiquinquirá Delgado (Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela; 17 de agosto de 1972) es una actriz, presentadora de televisión y modelo venezolana.

Estuvo casada con el también animador Daniel Sarcos. Fue la presentadora del programa Entertainment Tonight de la Cadena CBS.

Tras ser coronada primera finalista del Miss Venezuela 1990 y obtener el primer lugar en el «Miss Flower Queen» en Japón, Chiquinquirá Delgado inicia su carrera de modelo.

En la filmación del video Barco a la deriva, el cual reafirmó su fama, conoce al cantautor Guillermo Dávila con quién contrae nupcias el 21 de septiembre de 1991. De este matrimonio nace su hija María Elena, pero unos años más tarde la pareja se divorcia.

Es con el programa de variedades TV Time que comienza su participación como presentadora de televisión.

En 1999 se inicia en la actuación con la telenovela venezolana Calypso del escritor César Miguel Rondón.

La historia de Chiquinquirá Delgado

Chiquinquirá Delgado, se convierte en la imagen del canal Sony Entertainement Television y también es presentadora, en la misma cadena televisiva, de las secciones “Lo último” y “Estilo Sony”.

En 2002 fue la villana de la telenovela María Rosa, búscame una esposa, en Perú. Al regresar a Venezuela anima el programa de concursos Mega Match de Venevisión también fue la suplente de Viviana Gibelli cuando esta última no podía animar La guerra de los sexos y actúa en la telenovela Mambo y canela.

Como modelo ha grabado videoclips junto a Luis Miguel y Alejandro Fernández.

En 2003 es la antagonista de la telenovela venezolana Cosita rica de Venevisión.

En 2004 se desempeñó como presentadora invitada en el programa Despierta América, transmitido por la cadena Univisión, así mismo en Sábado Gigante de la misma cadena.

En 2005 se convierte en una de las presentadoras programa Portada’s, programa matutino venezolano de transmisión diaria producido por Venevisión, similar a Despierta América, de Univisión, en la cual duro hasta el 2009.

Ese mismo año protagoniza el musical infantil La Cenicienta, que también fue presentado en varias ciudades de Venezuela.

También en 2005 lanza una línea de productos de cuidados para la piel que llevan su nombre «Chiqui», en alianza con Laboratorios Vargas.3 4

La institución bancaria Banco Occidental de Descuento la contrata de manera exclusiva para que sea la imagen del banco.

Venevisión la reinstala el 16 de abril de 2009 en la conducción del el programa Donde nace el amor. El programa tiene como objetivo formar parejas a través de secciones especiales, en las que los participantes se ven sólo al final del espacio con la idea de lograr que el televidente se divierta y disfrute un momento diferente en su casa.

El crecimiento de Chiquinquirá Delgado

En 2010 dio a luz a su primera hija con Daniel Sarcos -con quien se casó en 2003- llamada Carlota Valentina, y condujo junto a Javier Poza el reality Mira Quien Baila de la cadena Univisión.

El 11 de noviembre de 2010, Daniel Sarcos y Chiquinquirá Delgado publican en la prensa un comunicado en el cual anuncian su separación matrimonial.

En 2011 se incorporó como una de las presentadoras del programa matutino Despierta América de Univisión. En ese mismo año fue presentadora en varios especiales de la cadena, como los Premios Latin Grammy.

En el 2012 fue la presentadora del programa Entertainment Tonight de la cadena CBS.

Para el 2013 regresa a Miami, para ser la presentadora de un nuevo programa de entretenimiento y entrevistas en la cadena Univisión.

ACN/agencias

No deje de leer: Chiquinquirá Delgado esta buena a punta de ejercicios(Opens in a new browser tab)