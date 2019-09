Científicos de la Antártida encuentran una bizarra criatura debajo del hielo

Los científicos de la Antártida hicieron un descubrimiento sorprendente a 3.500 metros debajo del hielo, lo que llevó a uno a afirmar que «nunca habían visto algo así antes», reveló un documental.

La expedición Antártica, se lanzó a las aguas para un viaje de 50 días a través del Océano Austral y más allá del continente helado a principios de este año.

A bordo del buque de investigación neozelandés RV Tangaroa, un equipo internacional utilizó tecnología de punta para escanear el fondo marino.

El sistema de imagen Aegis, permitió a los científicos capturar imágenes fascinadas como nunca antes se había visto.

Mientras la misión aún está en curso, los científicos publicaron en YouTube el documental «Los secretos de la Antártida», que revela los sorprendentes hallazgos que han realizado hasta la fecha.

Los equipos de investigadores, profundizaron 3.500 metros en la llanura abisal, una profundidad casi tan alta como los Alpes suizos. La presión a esas profundidades es 300 veces mayor de la que experimentamos todos los días

La red de arrastre finalmente llegó a las 2:00 am. y después de seis horas de espera, el equipo obtuvo su recompensa.

“12 cubetas de lodo y un solo pez. Pero en este barro hay muchas delicias como este pepino de mar”, exclamó el narrador.

«Entonces Kareen Schnabel encontró un espécimen aún más curioso», agregó.

La Dra. Schnabel, es una biólogo marino del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera de Nueva Zelanda.

Ella le dijo a los espectadores: “Tiene algo bastante interesante en el frente que lo comparó con un hipopótamo. No sabemos cuántos hay allí abajo, no sabemos qué tan común sea este espécimen. Pero nunca había visto algo así antes».

Andrew Stewart, el científico líder en la expedición quedó sorprendido por el hallazgo.

«Es por eso que vine a la Antártida, para ver cosas como esta», señaló el Dr. Stewart, quién sostuvo a la criatura frente a la cámara.

Luego exclamó: «Tengo que observar sus características, como la forma de los dientes, las mandíbulas, la forma de los branquiespinas, así como los recuentos de las vértebras para lograr determinar exactamente qué es esta criatura”.

“Ahora no tengo idea de qué especie es esta. El patrón de color en las aletas no se parece a nada que haya visto antes», agregó el investigador.

