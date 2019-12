Cierran todos los McDonald’s en Perú: luto por accidentes laborales

Todos los McDonald’s en Perú han sido cerrados, para respetar dos días de luto, luego de que dos jóvenes empleados quedaron electrocutados en una sucursal de esa franquicia en la capital, Lima.

Según los informes, Alexandra Porras Inga, de 19 años, y Gabriel Campos Zapata, de 18, murieron electrocutados durante un turno nocturno mientras limpiaban la cocina.

La policía dijo que la Sra. Porras Inga sufrió una descarga eléctrica de una máquina de bebidas, y el Sr. Campos Zapata resulto electrocutado cuando intentó ayudarla.

Los servicios de emergencia encontraron a los dos adolescentes muertos en la sucursal de McDonald’s en el área de Pueblo Libre de Lima. La fiscalía de Perú ha abierto una investigación al respecto.

Los dos trabajadores de McDonald’s resultaron electrocutados

En un comunicado el lunes, la compañía operadora de McDonald’s en Perú, Arcos Dorados, dijo que compartía «el dolor y el dolor extremo de las familias afectadas», y que cooperaría con las autoridades para esclarecer lo que sucedió.

Cientos de manifestantes se reunieron en Lima al día siguiente para exigir mejoras en la seguridad laboral en McDonald’s.

En las redes sociales, muchos jóvenes compartieron historias de sus peligrosas condiciones de trabajo en esa franquicia, arrojando luz sobre un problema a nivel nacional.

McDonald’s podría recibir una multa de 189.000 soles ($ 56.288) si la agencia de seguridad laboral de Perú, Sunafil, determina que la sucursal fue responsable de las muertes de sus empleados.

El diario The Guardian citó a Silvia Cáceres, ministra de trabajo de Perú, diciendo: «Si se han violado los derechos de estos jóvenes, procederemos con las sanciones, aunque el dinero no es importante porque la vida no tiene precio».

Every McDonald’s in Peru shuts to mourn dead workers https://t.co/pDqQb2Q1Pu — BBC News (World) (@BBCWorld) December 18, 2019

Con información de: ACN|BBC|TheGuardian|Redes

