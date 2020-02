Cierre de fronteras no detiene el coronavirus dice la CE

La Comisión Europea (CE) afirmó en Bruselas que el cierre de fronteras; no es una medida eficaz contra el coronavirus. Recomendó que se proceda a medidas de aislamiento con las personas que presenten síntomas la enfermedad.

La Comisión Europea consideró que el cierre de fronteras dentro de la UE; no es una medida eficaz para prevenir el coronavirus. Recomendaron que se proceda a medidas de aislamiento; con las personas que presenten síntomas la enfermedad.

Fuentes europeas explicaron que el control en frontera; y el posible rechazo de personas que presenten síntomas; no significa que el país se proteja del coronavirus.

«Si se identifica a una personas con síntomas y se le deniega entrada, el virus se extenderá en otra zona. No parece una medida apropiada, es mejor ceñirse a protocolos médicos como la cuarentena», añadieron.

Hasta el momento ningún Estado miembro ha mostrado su intención de introducir controles en frontera con sus vecinos europeos.

Esta decisión es una prerrogativa de los países de la Unión, que tendrían que notificar la medida a la Comisión. «La cooperación entre Estados miembros y el establecer protocolos médicos es mejor que las medidas de rechazo», dijo.

En lo relativo a fronteras exteriores existe una base legal para rechazar la entrada de personas si se considera que supone una amenaza para la sanidad pública. Aunque estas fuentes insistieron en que es más eficiente identificar los casos antes que rechazar a personas potencialmente contagiadas en frontera.

No hay coordinación para controles médicos en fronteras

Sobre el control médico en puntos de entrada como puertos o aeropuertos, la Comisión entiende que estos son los lugares idóneos para realizar chequeos médicos.

Señaló el caso de Italia donde se toma la temperatura a los viajeros. «La clave es identificar los casos cuanto antes y proceder a la aislamiento», explicaron las fuentes.

No obstante, el Ejecutivo comunitario reconoció que todavía no hay un criterio coordinado a este respecto y que no sabe qué países han tomado medidas como esta. Aunque, cabe la posibilidad de que personas infectadas no sean identificadas al no haber incubado el virus.

Pese al auge de los casos de coronavirus en Europa, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades informó en su evaluación diaria que el riesgo de infección para ciudadanos en la UE va de leve a moderado, debido a los protocolos médicos.

Aunque el riesgo de que haya más focos de contagio como el del norte de Italia va de moderado a alto debido a la rapidez de transmisión del virus.

ACN/Europa Press/agencias/diarios

