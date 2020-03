Venezuela con cinco casos críticos de COVID 19 reveló Maduro

Un grupo de transportistas del estado Carabobo exigió el suministro de gasolina y gasoil para las unidades de transporte, alertaron que podría haber una paralización en los próximos días si las autoridades no garantizan el abastecimiento.

Alcis Fernández, transportista y miembro del sindicato del Transporte, denunció corrupción «ahorita en cada estación de servicio que nos están cobrando en dólares para poder echar un poquito de gasoil o de gasolina, nosotros queremos que le pongan control a esa situación, nosotros no producimos en una camioneta 20 dólares en un día y ahorita menos que nadie está trabajando».

Aseveró que para poder surtir un tanque deben hacer una cola que dura todo el día.

Recordó que los trabajadores del volante viven del día a día y sin trabajar no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares, «si no salimos a trabajar al día siguiente no tenemos qué comer porque la ganancia de nosotros es poca, nosotros ganamos en soberanos y eso no rinde», explicó Fernández.

Por su parte, Johán Dasilva, agregó que están pasando por una situación muy crítica debido a que ya no tienen comida en sus hogares, «necesitamos que nos presten un apoyo, se habían comprometido en darle gasolina y gasoil a los carros y no tenemos ese beneficio», precisó que desde que comenzó la cuarentena no ha podido abastecerse del líquido.

«Somos padres de familia, cada uno de nosotros tiene hijos y familia, los carros están parados porque no nos quieren echar gasolina en ninguna bomba, puro funcionarios y médicos, tengo tres semanas sin echar gasolina, hice una colita en Las Morochas y los guardias nos pateó», lamentó José Gregorio Zavala.

«Si esto sigue el sector transporte se va a parar porque no nos quieren echar combustible», alertó Zavala.

No dejes de leer