Cinco (5) universidades exigen a militares apoyar la Constitución

Estudiantes de cinco (5) universidades marcharon ayer contra viento y marea. La Marcha universitaria no llegó a Fuerte Tiuna; pero entregó petitorio a la FANB. Los jóvenes pedirán a los militares que se pongan del lado de la Constitución; y apoyen las convocatorias de calle que hace la sociedad civil para demandar un cambio; que destranque el escenario político que mantiene sumergido al país en una profunda crisis.

Una comisión conformada por dirigentes estudiantiles de cinco universidades del país; entregó a funcionarios militares y policiales un petitorio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; en un piquete ubicado en el Parque Los Ilustres, en Caracas.

Analistas aseguraron que el escenario de Bolivia no es aplicable en Venezuela

En el documento, los jóvenes exigen a los militares; que se pongan del lado de la Constitución de la República; respeto a la autonomía universitaria y a los derechos humanos de los venezolanos.

La comisión estuvo conformada por delegados; de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Santa María, Universidad Monteávila, Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Simón Bolívar.

Burlaron el murcielago para entregar petitorio

El grupo pudo ubicarse detrás de un murciélago; uno de los vehículos que usan los organismos de seguridad del Estado para bloquear las movilizaciones; en donde las autoridades los esperaban para hacer la entrega del petitorio.

Los estudiantes partieron a las 12:15 pm desde la Plaza del Rectorado; de la Universidad Central de Venezuela hacia la entrada Tamanaco del recinto universitario; por donde la represión les impidió salir durante cinco años.

La marcha tenía como punto de llegada Fuerte Tiuna; pero la movilización solo pudo llegar a escasos metros. Este avance lo consideró Rafaela Requesens; ex presidente de la Federación de Centros Universitarios; de la Universidad Central de Venezuela, como una victoria.

Aunque a tempranas horas de la mañana había fuerte presencia militar; en los alrededores de UCV y en las calles adyacentes, los estudiantes no tuvieron restricciones para avanzar; por la autopista Francisco Fajardo hacia la avenida Los Ilustres.

«Ojalá esto sea un mensaje de que algunos decidieron abrir este espacio, de que hay militares conscientes y de que sea parte para restablecer la democracia en Venezuela. Esto no es un gesto de la dictadura. Lo que leemos de esta situación es que hay efectivos a lo interno que están conscientes de la situación», dijo Hasler Iglesias, militante de Voluntad Popular.

El Colegio de Enfermería de Caracas se sumó a la convocatoria para respaldar a los universitarios. Desde hace semanas, diversos sectores se han acompañado en las calles para unir sus esfuerzos en la lucha y exigencia de respeto de sus derechos.

Maestros, enfermeras y jubilados: “Depende de todos que el tirano deje Miraflores”

“Estamos dándole el apoyo al valiente movimiento estudiantil que forma parte de esta gesta histórica que libramos los venezolanos como una manera de visibilizar el descontento que sentimos y el deseo profundo de que en Venezuela haya cambios políticos que permitan reinstitucionalizar el país”, manifestó a TV Venezuela.

Contreras pidió a los venezolanos que acompañen a los estudiantes y se movilicen todos los días para decirle a Nicolás Maduro que en Venezuela no lo quieren en el poder.

Denuncian amedrentamiento

Rafael Punceles, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, denunció que presuntos colectivos adeptos al chavismo los amedrentaron cuando salían en un autobús desde la casa de estudios hacia la UCV.

“Desde la Universidad Católica nos tomaron fotos, nos persiguieron para evitar que saliéramos porque ellos saben lo que implica que los estudiantes estemos en las calles, ellos saben lo que implica que el pueblo se una para exigir libertad y democracia en la calle”, declaró.

La secretaria general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Lustay Franco, exigió destrancar el juego político del país y afirmó que el movimiento estudiantil no se va a ir de Venezuela.

“Para que podamos tener exigencias coherentes, debe existir un plan de la nación. Aquí se fraccionó el país el 20 de mayo de 2018, existe una ilegitimidad de origen y nosotros vamos a avanzar”, enfatizó.

