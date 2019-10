Descalabro de economía de Venezuela segun BCV

La economía venezolana se contrajo el primer trimestre de 2019, según el Banco Central de Venezuela; y es la segunda vez en el año que el BCV también sujeto de sanciones por parte de Estados Unidos; publicó datos que revelan el descalabro de la economía nacional.

Entre 2016 y 2019 el organismo no reportó información estadística financiera del país, ni sobre la crisis en Venezuela.

La economía venezolana se contrajo 26,8% en el primer trimestre del 2019 en comparación con el mismo período del 2018, según informó el Banco Central de Venezuela.

El PIB venezolano se mantiene en cifras negativas desde el primer trimestre del 2013, año en el que falleció el presidente Hugo Chávez y lo sucedió Nicolás Maduro en el poder.

Esta caída significa que la economía venezolana no se recupera de la recesión económica que inició en el primer trimestre del 2013.

También actualizaron las cifras de inflación del país.

La variación acumulada de la inflación en lo que va de 2019 es de 4.679,5%.

La cifra está por debajo de lo que había calculado la propia Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición al chavismo, que estimó en 3.326% el índice inflacionario acumulado de lo que va de año.

En septiembre, la variación del índice de precios al consumidor alcanzó el 52,2% después de haber registrado 34,6% en agosto y 19,4% en julio.

Descalabro de economía de Venezuela según el BCV

La tasa de julio corresponde al mes con la inflación más baja en Venezuela en lo que va de 2019. En enero fue de 196,6%.

Los nuevos datos también indican que la producción petrolera venezolana continúa en picada (caída).

La exportaciones de crudo del país pasaron de 7.375 millones de dólares estadounidenses en el primer trimestre del 2018 a 6.115 en el mismo período del 2019, una caída del 17%.

Si la cifra se compara con los 21.368 millones de dólares exportados en el primer trimestre de 2013, la variación arroja una caída total de 71,3% en exportaciones petroleras desde ese año.

Este rubro aporta más del 90% de los ingresos a la economía venezolana, según indica la OPEP.

Es la segunda vez en el año que el Banco Central de Venezuela, también sujeto de sanciones por parte de Estados Unidos, publicó datos que revelan el descalabro de la economía nacional.

ACN/CNN/Jorge Luis Pérez Valery

