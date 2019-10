Citgo está protegida hasta el 22 de enero

El gobierno de Donald Trump protegió este jueves 24 de Octubre a Citgo; de los acreedores de Venezuela al evitar que acciones de esa compañía venezolana; que opera en Estados Unidos sean usadas para pagar un inminente vencimiento de la petrolera Pdvsa.

El lunes 4 de Octubre vencerá el pago de 913 millones de dólares del bono 2020 de Pdvsa; y el departamento del Tesoro suspendió hasta el 22 de enero; transar acciones de Citgo, lo que resguarda a la compañía; que desde que Estados Unidos impuso sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro está en manos de la oposición venezolana.

Hasta el 22 de enero «las transacciones relacionadas con la venta; o transferencia de acciones de Citgo relacionadas con el 8,5% del bono Pdvsa 2020; están prohibidas, a menos que estén específicamente autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac)»; informó el Tesoro en un comunicado.

Desde febrero, Citgo está dirigida por una junta designada por el líder opositor Juan Guaidó; que es reconocido por Estados Unidos y más de 50 países; como presidente interino de Venezuela por considerar que el segundo mandato de Maduro es ilegítimo.

Licencia para proteger a Citgo emitió EEUU

El Tesoro actualizó las sanciones contra Venezuela; incluyendo una provisión específica para las acciones de Citgo; colocadas como colateral de la deuda de la petrolera venezolana, que enfrenta un pago el 28 de octubre.

Citgo, una refinadora y comercializadora de combustible; clave para Pdvsa antes de que Washington le impusiera severas sanciones a la petrolera estatal en enero; es vista por la oposición como un «motor» económico de la Venezuela post Maduro.

En abril, la Asamblea Nacional, el Parlamento dirigido por Guaidó; autorizó el pago de los intereses del bono Pdvsa 2020 por 71 millones de dólares; a los acreedores, para salvaguardar a Citgo.

«Una victoria temporal para Guaidó»

«Esto implica que los acreedores del bono Pdvsa 2020 no pueden embargar la garantía», explicó a la AFP Francisco Monaldi, un reconocido experto en energía de la Universidad Rice de Texas.

El experto estimó que esta es una victoria «temporal pero importante» para el equipo de Guaidó, ya que «abre un espacio de negociación con los acreedores para evitar perder Citgo».

La semana pasada, la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por Guaidó, declaró inconstitucional el bono Pdvsa 2020.

Antes de las sanciones, Pdvsa exportaba diariamente 500.000 barriles de petróleo extrapesado para ser procesados por Citgo, que tiene tres refinerías y una red de estaciones de autoservicio en Estados Unidos.

La petrolera con sede en Houston fue utilizada como garantía de la deuda y también está en la mira de la minera canadiense Crystallex, después de que en julio un tribunal estadounidense determinó que la empresa podrá confiscar acciones de Citgo como compensación por la estatización de una mina en Venezuela en 2011.

Otra amenaza en el horizonte para Citgo es un fallo de marzo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) que determinó que Venezuela deberá pagar unos 8.700 millones de dólares a la petrolera estadounidense ConocoPhillips por su expropiación en 2007.

Colaterales:

ACN/diarios/agencias

