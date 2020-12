Extienden a una «larga hora» elecciones de AN, mientras haya «electores en cola» (+ vídeo)

El CNE dio prórroga de una hora el proceso de votación a las elecciones de Asamblea Nacional, después de doce que duró, mientras haya «electores en cola», en medio de una abstención, según la oposición podría estar rozando el 85%, mientras que el oficialismo dice que fue un éxito la jornada.

Se eligen 277 diputados, con candidatos de una pequeña parte de la oposición, aunque la mayoría de los adversarios del Gobierno han dicho que no representan a nadie y se prestaron a lo que han calificado como de fraude.

CNE dio prórroga de una hora…larga

Leonardo Morales, primer vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, fue el representante del organismo, quien dio a conocer la extensión del proceso de votación hasta las 7:00 de la noche (hora venezolana) y estarían abiertos aquellos centros donde no hayan electores el cola.

«Se tienen reportes de que se mantiene la afluencia en centros de votación, por lo que estos centros podrán seguir abiertos hasta las 7 PM o mientras hayan electores en la cola»; dijo Morales.

Según el funcionario «hay una gran cantidad de personas dirigiéndose a los centros de votación»; aunque por las redes sociales, desde temprano han evidenciado ausentismo y soledad, en rechazo al proceso.

«Llaman a remate perfecto»

Tras el anuncio, de una vez, el oficialismo, en voz de la vicepresidenta Delcy Rodríguez; el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, por el canal del estado hacían el llamado para el «remate perfecto».

Igualmente, lo hizo el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello; minutos más tarde, el exministro Jorge Rodríguez, todos llamando a las personas a salir a ejercer su derecho al voto.

Abstención ronda 85%

Pero al frente, la oposición que no votó, dijo que al mediodía la participación no pasaba del 7,6% «lo que revela que la mayoría de los venezolanos no respalda este fraude», dice un comunicado de la oposición que instauró un «Observatorio contra el Fraude» para dar seguimiento a estos comicios.

Horas más tarde, señalaba podría rondar al 85%. Cabe recordar que más de 20 millones de venezolanos, mayores de edad tenían derecho de ejercer el sufragio, según las cifras que maneja el CNE.

Sin contar las denuncias del poco cuidado sobre la bioseguridad en varios centros. “El 56 % de los centros del fraude no tenían las medidas de bioseguridad. El 33 % de los funcionarios militares y funcionarios del ilegítimo CNE actuaron sin mascarilla» denunció el diputado Williams Dávila.

#VenezuelaDecide: Ante concurrencia electores, directiva CNE decide mantener abiertos los centros electorales hasta las 7 de la noche o hasta que haya electores en cola. Llaman a mantener la actitud demostrada hasta ahora de vocación democrática #Venezuela #Parlamentarias2020 pic.twitter.com/z8MHIkFC32 — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) December 6, 2020

Maduro no votó en su centro de votación

Más temprano, el presidente Nicolás Maduro, quien era esperado en su centro de votación tradicional, la unidad educativa Miguel Antonio Caro, de la parroquia Catia, en Caracas y lo ejerció en el Fuerte Tiuna.

Maduro votó este domingo y pidió a los venezolanos dirimir sus diferencias a través del debate, «de la verdad de cada quien», del respeto y del diálogo.

“A partir de hoy (domingo) nace una nueva era, nos damos la oportunidad de iniciar un proceso verdaderamente democrático para nuestra Patria”; dijo Maduro.

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Leocenis García arrolló a una mujer tras salir de un centro de votación

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN