Colombia expulsó a escurridiza ladrona venezolana que robaba celulares (Video)

“No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a alterar el orden público y la tranquilidad ciudadana. El Gobierno Nacional ha sido generoso al tenderle la mano al pueblo venezolano. Pero también, pueden estar seguros, que no dudaremos en endurecer esa mano. Vamos a castigar con todo el rigor, en materia migratoria, a quienes vengan a delinquir, a afectar la tranquilidad.”

El Director de Migración, Christian Krüger, aseguró que ese tipo de hechos no son admisibles en territorio nacional.

Tras un operativo policial capturaron a dos hombres y una mujer cuyas identidades no fueron suministradas. La organización delictiva también operaba en los semáforos de la ciudad de Bogotá. Los antisociales esperaban que los buses detuvieran la marcha para actuar. Operaban sobre todo en horas nocturnas. La oscuridad les permitía desaparecer con los celulares hurtados.

Sin embargo, Migración Colombia optó por expulsarlos. No podrán ingresar a ese país por un lapso de diez años, indicó el organismo mediante un comunicado oficial.