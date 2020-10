El Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, Víctor Bautista, informó este jueves que paso fronterizo de Colombia con Venezuela no abrirán el 1 de noviembre, como se tenía previsto.

Bautista explicó que luego de una conversación con el Gerente de Fronteras, Lucas Gómez, «encontramos que, hoy en día, no hay las condiciones logísticas y operativas para atender ese flujo migratorio. Hasta tanto no haya un análisis responsable de esas capacidades y un mejoramiento de las mismas, con apoyo del Gobierno Nacional en la zona de frontera; no se puede abrir», declaró a una emisora de radio.

El secretario de fronteras en Norte de Santander, contó que en promedio están entrando a Colombia unos 600 venezolanos diariamente por pasos de trochas irregulares, sin embargo; la medida de mantener la frontera cerrada en pasos formales e irregulares, tiene que bajar esa cifra.

Colombia no abrirá paso fronterizo con Venezuela

El funcionario dijo además que Pamplona es la zona más crítica porque hay 600 migrantes aglomerados; allí hay un dispositivo de salud tamizando a esta población y en el Centro hospitalario del municipio no hay registro de migrantes contagiados con COVID-19.

Hizo un llamado hacia Venezuela; para no permitir la movilización masiva de migrantes hacia los pasos fronterizos ilegales.

Con relación a las denuncias de abuso sexual y actos delincuenciales en la frontera; Víctor Bautista aseguró que son hechos cometidos en territorio venezolano sobre los cuales no tienen jurisdicción y capacidad de acción.

Sin embargo, dijo que quienes llegan a Colombia; pueden acudir a la Defensoría del Pueblo y a la Personería para lograr intermediar en estos casos.

ACN/El Carabobeno

