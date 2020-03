Comando Sur y Brasil firman acuerdo militar (+Video)

Este domingo, se celebró una visita oficial de parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a las instalaciones del Comando Sur Norteamericano ubicado en la localidad del Doral, Florida.

Durante la visita oficial, el presidente de Brazil fue recibido con honores por el Almirante Craig Faller, Jefe del Comando Sur, quién luego de las formalidades condujo a Bolsonaro a través de una visita guiada dentro de las instalaciones del comando, donde incluso le mostró algunas obras de arte sobre temas militares.

La visita del presidente Bolsonaro a la sede del Comando Sur en Florida, se encuentra enmarcada dentro de una agenda oficial que cubre otros eventos, entre los cuales se encuentra una reunión de alto nivel con el Presidente Donald Trump y otros mandatarios suramericanos, se cree que uno de ellos será Ivan Duque.

De acuerdo a informaciones manejadas por medios internacionales desde el pasado viernes, se espera que esta reunión de alto nivel con Trump tenga como foco central de discusión la problemática que representa Venezuela en este momento para los gobiernos regionales aliados de EE.UU.

#SOUTHCOM was honored to host #Brazil President @jairbolsonaro today. He met with Adm. Craig Faller, SOUTHCOM & @DeptofDefense leaders to discuss the growing Brazil-U.S. defense partnership. #EnduringPromise @EmbaixadaEUA @DefesaGovBr @thejointstaff @USAemPortugues pic.twitter.com/S4XJoV6kFx

— U.S. Southern Command (@Southcom) March 8, 2020