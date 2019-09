Camina: Complejo industrial La Emboscada en completo abandono

Durante una asamblea, trabajadores administrativos de la Universidad de Carabobo (UC); decidieron este martes no reiniciar sus labores hasta no contar con condiciones digas.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Administrativos de la UC, Pedro Ulacio destacó; que con 25 mil bolívares quincenales no pueden mantenerse.

Sobre ello afirmó, que «el personal está pasando hambre; porque no tiene para adquirir un producto de la cesta alimentaria ni para los pasajes».

Por estas razones Ulacio informó, que están solicitando a los afiliados al gremio; no ir a las instalación universitaria hasta que no obtengan una respuesta efectiva del ministro César Trómpiz y del Ejecutivo nacional.

Administrativos de la UC tienen un «HCM de mentira»

Por otra parte, el presidente de la asociación se refirió al HCM por lo que aseguró; que «hemos perdido todos los beneficios, el HCM es de mentira porque no lo reciben ningún centro hospitalaria privado. Nos quitaron un HCM que era eficaz para colocar uno administrado por ello que no funciona».

En relación a las prestaciones sociales de los trabajadores universitarios; apuntó que se «perdieron después de la reconversión».

En este orden de ideas indicó, que las políticas económicas utilizadas por el Ejecutivo; «están matando de hambre a la clase trabajadoras del país en especial a la administración pública y las universidades».

Es importante recordar, que esta casa de estudio tiene en su nómina aproximadamente 16 mil trabajadores en sus diferentes dependencias.

Educadores tampoco irán a las aulas

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Profesores, Euclides Querales anunció; que los educadores se unirán a la acción de los administrativos de la UC y tampoco reiniciarán las actividades académicas.

A lo que añadió, que «no le puedo pedir al gremio que se incorporen a trabajar, si no tienen las condiciones. A la Institución no les están enviando los recursos; tampoco contamos con seguridad y el salario que ganamos no alcanza para costear los pasaje».

De igual manera el representante de la Asociación de Profesores aseveró; que retomarán sus laborares luego de el Ejecutivo llame a una reunión; «con todos los actores y les otorgue un salario digno que les permita cubrir la cesta alimentaria», precisó.

Víctimas de la delincuencia

Otra de las razones por que los administrativos de la UC y los docentes no van a iniciar sus labores; es porque de acuerdo a Querales, el 62% de los educadores han sido víctima de la delincuencia dentro de la UC.

Aunado a ello aseveró, que la infraestructura está deteriorada y los baños no tienen agua; por lo que algunos no funcionan. Además, los aires acondicionados averiados no pueden ser reparados, debido a la falta de presupuesto.

ACN/Diario La Calle/Foto: Cortesía

No dejes de leer: